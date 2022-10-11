На форум РЭН-2022 приедут 3000 участников из 70 государств

Благодаря форуму представители бизнеса и органы власти смогут рассмотреть ситуацию дел на мировом энергетическом рынке на сегодняшний день. Они также смогут послушать предложения представителей других государств и учесть мнение специалистов на всех уровнях энергетической цепочки, чтобы выработать совместные предложения для дальнейших действий. Об этом заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2022 Антон Кобяков.