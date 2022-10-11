На форум РЭН-2022 приедут 3000 участников из 70 государств

По словам вице-премьера России, председателя оргкомитета РЭН Александра Новака, на сегодняшний день энергобезопасность всей Земли зависит от налаженной работы отраслей ТЭК. В связи с этим крайне важно найти точки соприкосновения между главными участниками энергетических рынков. Необходимо обсудить проблемы, обменяться мнениями, развить новые направления партнерства, найти компромиссы и многое другое. Об этом пишет oilcapital.ru.
Благодаря форуму представители бизнеса и органы власти смогут рассмотреть ситуацию дел на мировом энергетическом рынке на сегодняшний день. Они также смогут послушать предложения представителей других государств и учесть мнение специалистов на всех уровнях энергетической цепочки, чтобы выработать совместные предложения для дальнейших действий. Об этом заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2022 Антон Кобяков.
На форуме зарубежные гости и российское профессиональное сообщество обсудят темы касаемо устойчивого энергетического развития между РФ и странами Африки. Они также затронут вопрос о том, что ожидает мировой нефтегазовый рынок в скором будущем, рассмотрят продолжение формирования новых объединений на фоне глобальных изменений мирового экономического и политического порядка.
Мероприятие состоится в московском ЦВЗ «Манеж» с 12 по 14 октября.