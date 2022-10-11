Мобилизованные тюменцы отправились на допподготовку в Южный военный округ

«Мы постарались дать вам новые знания и умения плюсом к тем навыкам, которые вы получили в рядах советской или российской армии. Мы постарались привить вам основное качество — быть единым воинским коллективом. Я хочу пожелать вам настоящей военной удачи», отметил начальник Тюменского гарнизона генерал-майор Дмитрий Евмененко.
Ранее «Наш Город» писал, что в России 21 сентября стартовала частичная мобилизация. В ее рамках всего по стране планируют призвать 300 тысяч военнослужащих, находящихся в запасе. Приоритет отдается тем, у кого имеется опыт участия в боевых действиях и необходимая военно-учетная специальность.