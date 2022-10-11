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Мобилизованные тюменцы отправились на допподготовку в Южный военный округ

11 октября 06:50
Мобилизованные жители Тюменской области отправились в Южный военный округ. Там на полигонах они будут развивать опыт в управлении и стрельбе из штатного вооружения танков и БМП, отработают мастерство стрельбы из гранатометов, пулеметов и автоматов Калашникова.

«Мы постарались дать вам новые знания и умения плюсом к тем навыкам, которые вы получили в рядах советской или российской армии. Мы постарались привить вам основное качество — быть единым воинским коллективом. Я хочу пожелать вам настоящей военной удачи», отметил начальник Тюменского гарнизона генерал-майор Дмитрий Евмененко.

Ранее «Наш Город» писал, что в России 21 сентября стартовала частичная мобилизация. В ее рамках всего по стране планируют призвать 300 тысяч военнослужащих, находящихся в запасе. Приоритет отдается тем, у кого имеется опыт участия в боевых действиях и необходимая военно-учетная специальность.

#Учеба#Военнослужащие#Военные#Украина#Профессиональная подготовка#Тюменская область#Учения#Частичная мобилизация#Валентина Бурнашева#Видео
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