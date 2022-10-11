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Какие льготы положены семьям мобилизованных тюменцев

11 октября 06:01
Фото: «НашГород»
Мобизованные тюменцы получат подъемное пособие при отправке к месту несения военной службы. Его размер равен одному окладу денежного содержания и зависит от звания и должности. Данная информация опубликована на сайте объясняем.рф.
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Дети

Семьи мобилизованных тюменцев также имеют ряд льгот. В частности, их супруги обладают приоритетом при поступлении на работу в государственные организации и воинские части, в получении профессионального обучения.

При очной форме учебы у жен мобилизованных сохраняется в полном объеме размер заработной платы. При сокращении штата уволить их работодатель не имеет права.

Дети и члены семей военнослужащих имеют право на прохождение бесплатной медицинской реабилитации после лечения. Кроме того, дети военных в числе первых получают путевки на отдых в летних оздоровительных лагерях и имеют приоритет при поступлении в детский сади ил школу.

Семьи военнослужащих могут бесплатно раз в год ездить к месту отдыха и обратно, а также на лечение в оздоровительных организациях по заключению военно-врачебной комиссии.

Ранее «Наш Город» писал, что супруги мобилизованных тюменцев могут получать заработную плату своих мужей, если имеется разрешение на это, подписанное супругом.

#Новости#Военнослужащие#Военные#Дети#Льготы#Пособия#Тюменская область#Выплаты#Частичная мобилизация#Семьи#Валентина Бурнашева#Экономика
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