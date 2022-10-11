Какие льготы положены семьям мобилизованных тюменцев

Дети и члены семей военнослужащих имеют право на прохождение бесплатной медицинской реабилитации после лечения. Кроме того, дети военных в числе первых получают путевки на отдых в летних оздоровительных лагерях и имеют приоритет при поступлении в детский сади ил школу.