Какие льготы положены семьям мобилизованных тюменцев

Семьи мобилизованных тюменцев также имеют ряд льгот. В частности, их супруги обладают приоритетом при поступлении на работу в государственные организации и воинские части, в получении профессионального обучения.
При очной форме учебы у жен мобилизованных сохраняется в полном объеме размер заработной платы. При сокращении штата уволить их работодатель не имеет права.
Дети и члены семей военнослужащих имеют право на прохождение бесплатной медицинской реабилитации после лечения. Кроме того, дети военных в числе первых получают путевки на отдых в летних оздоровительных лагерях и имеют приоритет при поступлении в детский сади ил школу.
Семьи военнослужащих могут бесплатно раз в год ездить к месту отдыха и обратно, а также на лечение в оздоровительных организациях по заключению военно-врачебной комиссии.
Ранее «Наш Город» писал, что супруги мобилизованных тюменцев могут получать заработную плату своих мужей, если имеется разрешение на это, подписанное супругом.