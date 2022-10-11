Из тюменского «Рощино» на 9 часов задержан вылет в Сочи

Прилеты самолетов из этих городов также выполняются с 9-часовым опозданием.
В справочной службе аэропорта «Рощино» «Нашему Городу» пояснили, что задержки вылетов из Тюмени связаны с поздним прибытием самолетов.
Ранее «Наш Город» писал, что конце второй декады сентября из тюменского «Рощино» были задержаны от трех до пяти часов десятки вылетающих и прибывающих рейсов. Причиной опозданий стали неблагоприятные погодные условия и густой утренний туман.
Отложена от трех до пяти часов отправка восьми рейсов из Тюмени — в Санкт-Петербург, Москву, Минеральные Воды, Махачкалу.