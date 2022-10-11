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Из тюменского «Рощино» на 9 часов задержан вылет в Сочи

11 октября 08:48
Фото: 1Mi
В Тюмени практически на девять часов задержали сегодня утром вылет в Сочи. Вместо 5:10 утра борт в южный город отправят около двух часов дня. Также на девять часов отложены вечерние вылеты из Рощино в Мурманск и Казань — с 19:50 до 5:20 следующего дня.
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Тюмень

Прилеты самолетов из этих городов также выполняются с 9-часовым опозданием.

В справочной службе аэропорта «Рощино» «Нашему Городу» пояснили, что задержки вылетов из Тюмени связаны с поздним прибытием самолетов.

Ранее «Наш Город» писал, что конце второй декады сентября из тюменского «Рощино» были задержаны от трех до пяти часов десятки вылетающих и прибывающих рейсов. Причиной опозданий стали неблагоприятные погодные условия и густой утренний туман.

Отложена от трех до пяти часов отправка восьми рейсов из Тюмени — в Санкт-Петербург, Москву, Минеральные Воды, Махачкалу.

#Новости#Задержка рейса#Рощино#Самолеты#Пассажиры#Аэропорт Рощино#Тюмень#Аэропорты#Валентина Бурнашева#Общество
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