Из тюменского «Рощино» на 9 часов задержан вылет в Сочи

В Тюмени практически на девять часов задержали сегодня утром вылет в Сочи. Вместо 5:10 утра борт в южный город отправят около двух часов дня. Также на девять часов отложены вечерние вылеты из Рощино в Мурманск и Казань — с 19:50 до 5:20 следующего дня.

Сюжет Тюмень