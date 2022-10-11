Из Тобольска запустят дополнительный рейс в Татарстан

Из Тобольска в Нижнекамск будут чаще летать самолеты. С понедельника, 17 октября, прямые рейсы по маршруту Тобольск — Нижнекамск будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам в 8:25 и четвергам в 9:20. Ранее в Татарстан из Ремезова самолеты летали только раз в неделю.

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