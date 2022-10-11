Из Тобольска запустят дополнительный рейс в Татарстан

Полеты будут выполняться на воздушных судах Bombardier CRJ-200. Время в пути составит около двух часов. Стоимость билетов — от 5 тысяч 527 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тобольска в социальных сетях жаловались на перелеты с пересадками, завышенную стоимость авиабилетов и экономии «Ремезова» на отоплении здания аэропорта.
Открытие аэропорта в Тобольске состоялось год назад, в сентябре 2021 года. Его строительство велось за счет средств областного бюджета и инвестиций компании «СИБУР». В рамках национальной отраслевой премии «Воздушные ворота России» аэропорт Тобольска Ремезов признан лучшим инвестиционным проектом года.
По планам, на полную рабочую мощность воздушные ворота Тобольска выйдут к 2024 году.