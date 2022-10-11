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Из Тобольска запустят дополнительный рейс в Татарстан

11 октября 08:13
Фото: пресс-служба аэропорта Ремезов
Из Тобольска в Нижнекамск будут чаще летать самолеты. С понедельника, 17 октября, прямые рейсы по маршруту Тобольск — Нижнекамск будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам в 8:25 и четвергам в 9:20. Ранее в Татарстан из Ремезова самолеты летали только раз в неделю.

Полеты будут выполняться на воздушных судах Bombardier CRJ-200. Время в пути составит около двух часов. Стоимость билетов — от 5 тысяч 527 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тобольска в социальных сетях жаловались на перелеты с пересадками, завышенную стоимость авиабилетов и экономии «Ремезова» на отоплении здания аэропорта.

Открытие аэропорта в Тобольске состоялось год назад, в сентябре 2021 года. Его строительство велось за счет средств областного бюджета и инвестиций компании «СИБУР». В рамках национальной отраслевой премии «Воздушные ворота России» аэропорт Тобольска Ремезов признан лучшим инвестиционным проектом года.

По планам, на полную рабочую мощность воздушные ворота Тобольска выйдут к 2024 году.

#Новости#Самолеты#Полеты#Авиабилеты#Татарстан#Тобольск#Аэропорты#Валентина Бурнашева#Экономика
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