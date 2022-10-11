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Глава РЭО Буцаев: 30% свалок в РФ оцифровали при помощи квадрокоптеров

11 октября 11:58
Фото: piqsels.com
В Московской области 10–11 октября проходит Российский экологический форум (РЭФ). Сегодня его участники обсудили результаты централизованной инвентаризации полигонов при помощи дронов.

В Российском экологическом операторе (РЭО) рассказали, что на начало октября совершены облеты 350 объектов захоронения из 800, а всего планируется построить цифровые модели 500 полигонов.

Как рассказал глава РЭО Денис Буцаев, цифровая инвентаризация объектов захоронения отходов позволяет оценить реальное их состояние, выявить нарушения и узнать, какой объем мусора они еще могут вместить, передает телеканал «360».

Построение 3D-модели полигонов осуществляется в несколько этапов. Сначала квадрокоптер, оснащенный лидаром, облетает объект захоронения, далее происходит построение ортофотоплана и ситуационных планов, выполняется привязка документации. После этого создается трехмерная модель полигона, делается тепловой прогноз заполняемости и прогноз эксплуатации.

Напомним, что организатором форума выступает РЭО. Мероприятие проходит в рамках Российской экологической недели, которая продлится до 16 октября.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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