Адвокат тюменца, обвиняемого в экстремизме, будет оспаривать экспертное заключение

Со дня, когда 22-летнему Кириллу выдвинули обвинения по статье 280 УК РФ — публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, его уже не только заключили в СИЗО, где, по последним данным, он будет находиться до 21 ноября текущего года, но и внесли в список террористов и экстремистов.