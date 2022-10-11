Адвокат тюменца, обвиняемого в экстремизме, будет оспаривать экспертное заключение

Константин Везденев, выступающий судьей по делу Мартюшева, сегодня вновь сообщил подсудимому и его адвокату о том, что им не удастся допросить эксперта, проводившего лингвистическую экспертизу видеоролика, на котором Кирилл, по версии следствия, призывает других людей к насильственным действиям в отношении сотрудников полиции.
Сейчас с экспертом, проживающим в Екатеринбурге, связаться не удается. А у стороны защиты уже готова собственная экспертиза, полностью опровергающая обвинительную.
«В связи с тем, что заключение эксперта составлено с многочисленными ошибками, после допроса может появиться возможность — признать его недопустимым. А это, я напомню, единственное доказательство вины Кирилла», рассказал «Нашему городу» Павел Руснаков, адвокат Кирилла Мартюшева.
Уголовное дело на Кирилла Мартюшева было возбуждено после того, как он побывал на несанкционированном антивоенном митинге. В ходе мероприятия парня задержали. В отделении полиции на него был составлен административный протокол.
Далее, по версии следователей, молодой человек вышел из отделения полиции и записал видеообращение, в котором призывал зрителей к экстремистским действиям.
На сегодняшнем заседании также были допрошены трое друзей Кирилла, которые давали ему характеристику. С двумя одним из них он дружит с раннего детства, со вторым — со школьных лет, а с третьим познакомился в кафе, где часто обедал.
Они отмечали, что Мартюшев всегда отличался добротой и отзывчивостью, в школе был отличником, а после — поступил учиться на ветеринара. По словам свидетелей, никого из них ходить на какие-либо акции он не призывал.
А один из допрошенных даже признался, что Кирилл помог ему побороть сексистские убеждения и развить более толерантные взгляды на мир.
Каждого из свидетелей особенно строго допрашивала прокурор, которая впервые выступала на заседании по этому делу. Это уже третья прокурорская замена произошедшая с 1 сентября, с начала слушаний.
Адвокат несколько раз просил судью повлиять на прокурора, которая была достаточно напористой, но Везденев, не усмотрел в поведении женщины оказания давления на свидетеля.
Со дня, когда 22-летнему Кириллу выдвинули обвинения по статье 280 УК РФ — публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, его уже не только заключили в СИЗО, где, по последним данным, он будет находиться до 21 ноября текущего года, но и внесли в список террористов и экстремистов.
Вдобавок парню уже заблокировали все банковские счета. Сейчас Кириллу Мартюшеву может грозит вплоть до 5 лет лишения свободы.
По словам Павла Руснакова, три свидетеля неоднократно не появлялись на судебных заседаниях по этому делу. Стоит отметить, что эти свидетели являются сотрудниками органов федеральной службы безопасности.
Но сейчас до сих пор неизвестно, когда появится возможность связаться с экспертом, который проводил экспертизу видеозаписи и когда в зале все же появятся сотрудники ФСБ.
Следующее заседание по делу Кирилла Мартюшева пройдет 19 октября. В суде адвокату пообещали найти способ связи с экспертом из Екатеринбурга.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как прошло очередное судебное заседание по делу бывшего депутата Тюменской областной Думы Александра Черепанова. Его обвиняют в избиении командира отдельного батальона ППС Вячеслава Волковицкого.
Сейчас дело рассматривают заново, в связи с тем, что адвокату Руснакову удалось оспорить заключение Ленинского районного суда, согласно которому Черепанову был назначен штраф в 5 тысяч рублей. Это обвинение послужило причиной, по которой политик не сможет участвовать в выборах.