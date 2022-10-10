Валерий Лимаренко: Мы повышаем доступность и качество медицинских услуг

- Очень важно, чтобы сахалинцы и курильчане могли получать своевременную качественную помощь, а медики – работать в комфортных условиях. Для этого мы повышаем доступность услуг, обеспечиваем учреждения необходимым оборудованием и транспортом. Вы занимаетесь благородным делом – спасением жизни людей. И новые автомобили станут в этом хорошим подспорьем, – обратился к представителям медицинских учреждений Валерий Лимаренко.