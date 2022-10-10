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В здании новой тюменской школы будут использованы элементы МТЦ «Космос»

10 октября 11:18
Фото: 2ГИС
В Тюмени ищут подрядчика, который выполнит предпроектные работы по строительству культурно-образовательного центра в районе улиц Рижской и Республики. Сейчас там находятся задания школы № 7 и молодежный театральный центр «Космос». Об этом сообщили в пресс-службе ГУС Тюменской области.
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Тюмень

Здание МТЦ «Космос» за годы эксплуатации частично ремонтировалось, сейчас также потребуется комплексный капитальный ремонт. Специалистами было решено разместить на месте «Космоса» и здания школы новые современные объекты.

Победитель данного аукциона должен будет предложить итоговую предпроектную концепцию размещения учебного учреждения на 1101 место. Кроме того, в концепции должно быть отведено место для отдельного блока, где будет размещен актовый зал и классы для творческих занятий.

Отмечается, что в концепции будет отражен вопрос об использовании в новом здании элементов дизайна «Космоса».

«Зачастую при строительстве школ в Тюменской области в отдельный блок выносятся спортивные залы, а актовый зал располагается в основном здании. В данном случае проектировщиками будет проработан вопрос пересмотра концепции с созданием отдельного блока для организации дополнительного образования и досуга с учетом истории этого места», прокомментировал начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

Подрядчик должен будет представить предпроектную концепцию в мае 2023 года.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени планируют снести молодежный центр «Космос», чтобы построить школу. Решение о сносе молодежного театрального центра «Космос» планируют принять для строительства школы в районе улиц Рижской — Республики. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.

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