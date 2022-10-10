В здании новой тюменской школы будут использованы элементы МТЦ «Космос»

Здание МТЦ «Космос» за годы эксплуатации частично ремонтировалось, сейчас также потребуется комплексный капитальный ремонт. Специалистами было решено разместить на месте «Космоса» и здания школы новые современные объекты.
Победитель данного аукциона должен будет предложить итоговую предпроектную концепцию размещения учебного учреждения на 1101 место. Кроме того, в концепции должно быть отведено место для отдельного блока, где будет размещен актовый зал и классы для творческих занятий.
Отмечается, что в концепции будет отражен вопрос об использовании в новом здании элементов дизайна «Космоса».
«Зачастую при строительстве школ в Тюменской области в отдельный блок выносятся спортивные залы, а актовый зал располагается в основном здании. В данном случае проектировщиками будет проработан вопрос пересмотра концепции с созданием отдельного блока для организации дополнительного образования и досуга с учетом истории этого места», прокомментировал начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.
Подрядчик должен будет представить предпроектную концепцию в мае 2023 года.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени планируют снести молодежный центр «Космос», чтобы построить школу. Решение о сносе молодежного театрального центра «Космос» планируют принять для строительства школы в районе улиц Рижской — Республики. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.