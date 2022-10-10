В Викуловском районе установлен карантин из-за трихинеллеза

Ветеринары нашли в доставленном образце мышц мяса медведя личинки трихинеллы.
«В период ограничительных мероприятий в эпизоотическом очаге запрещается: перемещение и перегруппировка восприимчивых животных внутри хозяйства; вывоз (ввоз) восприимчивых животных; охота на восприимчивых животных, отнесенных к охотничьим ресурсам»сообщают представители управления ветеринарии по Тюменской области.
В настоящий момент проводятся мероприятия по ликвидации заражения.
Ранее (в 2021 году) подобные мероприятия были объявлены в Октябрьском районе Югры из-за убитого на охоте медведя.