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В Викуловском районе установлен карантин из-за трихинеллеза

10 октября 12:17
Фото: 1Mi
С седьмого октября в Викуловском районе (Сартамское сельское поселение) установлены ограничительные мероприятия по трихинеллезу, сообщает управление ветеринарии по Тюменской области.

Ветеринары нашли в доставленном образце мышц мяса медведя личинки трихинеллы.

«В период ограничительных мероприятий в эпизоотическом очаге запрещается: перемещение и перегруппировка восприимчивых животных внутри хозяйства; вывоз (ввоз) восприимчивых животных; охота на восприимчивых животных, отнесенных к охотничьим ресурсам»сообщают представители управления ветеринарии по Тюменской области.

В настоящий момент проводятся мероприятия по ликвидации заражения.

Ранее (в 2021 году) подобные мероприятия были объявлены в Октябрьском районе Югры из-за убитого на охоте медведя.

#Новости#Заболевания#Ветеринары#Болезни#Медведь#Тюменская область#Охота#Ограничения#Александр Мязин#Происшествия
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