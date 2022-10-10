В Тюменской области уровень средней заработной платы за год вырос на 9%

С апреля по июль средняя зарплата жителей юга региона выросла с 60 тысяч 39 рублей до 64 тысяч 176 рублей. По данному параметру Тюменская область занимает третье место в Уральском федеральном округе.
Больше всех, 133 тысячи рублей и 104 тысячи рублей зарабатывают жители Ямало-Ненецкого автономного округа и Югры. Средняя зарплата в Свердловской области составляет 53,7 тысячи рублей. Самые низкие доходы имеют жители Челябинской и Курганской областей — 48,2 тысячи и 38,3 тысячи рублей соответственно.
В целом по России самый высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Чукотском автономном округе (143,8 тысячи рублей), на Ямале (133,3 тысячи рублей) Магаданской области и в Москве (115 тысяч рублей). Меньше всех зарабатывают в Кабардино-Балкарской республике (30,8 тысяч рублей), Чеченской республике (33,8 тысяч) и в Северной Осетии (34,2 тысячи рублей).
Ранее «Наш Город» сообщал, что сахалинский завод по переработке рыбы ищет новых работников в Тюменской области. Предприятие обещает платить сотрудникам до 128 тысяч рублей в месяц.
Подобную зарплату можно получить за 35 смен, предлагается вахтовый метод работы (ставка 2860 рублей/смена). Работать тюменцам придется на острове Сахалин. Сотруднику оплатят проезд и предоставят бесплатное проживание.