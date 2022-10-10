В Тюменской области уровень средней заработной платы за год вырос на 9%

В целом по России самый высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Чукотском автономном округе (143,8 тысячи рублей), на Ямале (133,3 тысячи рублей) Магаданской области и в Москве (115 тысяч рублей). Меньше всех зарабатывают в Кабардино-Балкарской республике (30,8 тысяч рублей), Чеченской республике (33,8 тысяч) и в Северной Осетии (34,2 тысячи рублей).