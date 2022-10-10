В Тюменской области пожарят 90 кг картошки на полутораметровой сковороде

Стоит отметить, что в Тюмени часто ставят подобные «кулинарные» рекорды. Так, ранее «Наш город» писал о том, что в Тобольском районе испекли гигантский баурсак длиной более 70 сантиметров. В соревнованиях по приготовлению самого большого баурсака приняли участие пятьсот человек из одиннадцати команд Тобольска, Тобольского, Вагайского и Уватского районов. Победу одержала команда тоболяков из Центра сибирско-татарской культуры. Они приготовили мучное изделие, длина которого составила 76 сантиметров, а ширина — 33 сантиметра.