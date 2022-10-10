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В Тюменской области пожарят 90 кг картошки на полутораметровой сковороде

10 октября 08:45
Фото: 1Mi
В Тюменской области вновь пройдет масштабный гастрономичексий фестиваль, во время которого будут готовить блюдо огромных размеров. На этот раз собираются пожарить 90 килограммов картофеля на полутораметровой сковороде в селе Упорово.
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Туризм

Мероприятие состоится в рамках гастрофестиваля «КартоФАН КРиММович» 15 октября в 12 часов дня. Известно, что все желающие смогут попробовать рекордное блюдо.

Кроме того, гости фестиваля смогут проявить себя в конкурсе «Сколько поднимешь, столько заберешь», пройти разные мастер-классы, а также поучаствовать в картофельной эстафете.

Стоит отметить, что в Тюмени часто ставят подобные «кулинарные» рекорды. Так, ранее «Наш город» писал о том, что в Тобольском районе испекли гигантский баурсак длиной более 70 сантиметров. В соревнованиях по приготовлению самого большого баурсака приняли участие пятьсот человек из одиннадцати команд Тобольска, Тобольского, Вагайского и Уватского районов. Победу одержала команда тоболяков из Центра сибирско-татарской культуры. Они приготовили мучное изделие, длина которого составила 76 сантиметров, а ширина — 33 сантиметра.

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