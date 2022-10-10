В Тюмени водитель «Мерседес» врезался в заброшенный дом

«На видео с регистратора видно, как он пересек улицу Ленина на высокой скорости, игнорируя знак „Уступи дорогу“. Повезло, что в это время никто не ехал по Ленина», поделился автор данного поста в социальной сети «ВКонтакте».
«Наш город» связался с пресс-службой ГИБДД по Тюменской области.
«Водитель автомобиля „Мерседес“ с места ДТП скрылся. По факту ДТП оформлен розыскной материал. Водитель будет разыскиваться. Машина эвакуирована на спецстоянку. Обстоятельства выясняются», прокомментировала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.
Ранее «Наш город» писал о том, что на перекрестке улицы Избышева и улицы Магистральная произошло ДТП с участием трех машин. В пресс-службе ГИБДД по Тюменской области сообщили, что в результате ДТП пострадала женщина. Кроме того, у пассажира «Шанган» ушиб спины и таза.