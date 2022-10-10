В Тюмени сегодня под новым брендом открывается магазин косметики Sephorа

Сеть магазинов косметики и парфюмерии Sephora возобновит с сегодняшнего дня свою работу в Тюмени. Торговые точки вновь начнут работать в торгово-развлекательных центрах «Гудвин» и «Кристалл» под новым брендом «Иль де Ботэ». Информацию об этом подтвердили «Нашему Городу» в администрации ТРЦ.

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