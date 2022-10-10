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В Тюмени сегодня под новым брендом открывается магазин косметики Sephorа

10 октября 07:35
Фото: 1Mi
Сеть магазинов косметики и парфюмерии Sephora возобновит с сегодняшнего дня свою работу в Тюмени. Торговые точки вновь начнут работать в торгово-развлекательных центрах «Гудвин» и «Кристалл» под новым брендом «Иль де Ботэ». Информацию об этом подтвердили «Нашему Городу» в администрации ТРЦ.
Сюжет
Тюмень

Об открытии магазина в ТЦ «Галерея Вояж» пока ничего не известно. На сайте 2 ГИС указано, что филиал «Sephora» временно не работает.

Сеть магазинов косметики и парфюмерии Sephora в России приостановила работу 8 марта. Тогда же торговая точка прекратила принимать онлайн-заказы. Данное решение принял владелец сети холдинг LVMH.

В июле стало известно о сделке холдинга с российским менеджментом, согласно которой все 88 магазинов перешли генеральному директору — Евгению Дроздову. Магазины возобновят работу по всей стране с 10 октября.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 23 августа после полугодового простоя состоялось открытие магазинов одежды и аксессуаров H& M. Торговые точки возобновили работу с целью сбыта имеющихся остатков одежды и аксессуаров. Спустя месяц, в конце сентября, торговые точки в тюменских ТРЦ прекратили работу.

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