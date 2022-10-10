В Тюмени пройдет очередное судебное заседание по делу тюменского экстремиста

Ранее «Наш город» писал о том, что прошло первое судебное заседание по делу Кирилла Мартюшева. Также мы писали о том, что комментаторы высказались под нашей прошлой публикацией о деле Мартюшева. Они были возмущены столь долгим расследованием дела.