В Тюмени пройдет очередное судебное заседание по делу тюменского экстремиста

Напомним, уголовное дело на Кирилла Мартюшева было возбуждено после того, как молодой человек побывал на несанкционированном антивоенном митинге. Кирилла оперативно задержали, составив на него административный протокол.
После того как молодой человек вышел из отделения полиции, он записал видеообращение, в котором призывал зрителей к экстремистским действиям.
На первом судебном заседании огласили обвинительное заключение, а также продлили срок содержания под стражей по 21 ноября этого года.
По словам Павла Руснакова, три свидетеля по делу неоднократно не появлялись на судебных заседаниях по делу. Свидетели являются сотрудниками органов федеральной службы безопасности.
«Возможно, завтра состоится допрос эксперта, который проводил соответствующую экспертизу по видеоматериалам. Стоит отметит, что это единственное доказательство, которое могло бы подтвердить виновность Мартюшева по статье 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», прокомментировал адвокат.
Руснаков также отметил, что в заключении экспертизы существуют определенные нарушения.
«Сторона защиты предпримет какие-либо действия после допроса свидетелей и оглашения полной доказательной базы», высказался Павел.
Ранее «Наш город» писал о том, что прошло первое судебное заседание по делу Кирилла Мартюшева. Также мы писали о том, что комментаторы высказались под нашей прошлой публикацией о деле Мартюшева. Они были возмущены столь долгим расследованием дела.