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В Тюмени потеплеет до + 15, но ненадолго

10 октября 02:07
Фото: 1Mi
Малооблачная и теплая погода ждет жителей Тюмени на этой неделе. В понедельник, по прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха составит + 7 + 9, в светлое время суток + 13 + 15.
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Тюмень

Во вторник, 11 октября, будет облачно с пояснениями. В ночные часы термометры покажут + 5 +7, к полудню поднимутся до + 12 + 13. Осадков не ожидается. В среду погода существенно не изменится — переменная облачность и + 7 + 13.

В четверг, 13 октября, день будет пасмурным, но осадки маловероятны. В темное время суток температура воздуха составит + 3 + 6, в дневные часы + 11 + 12. В последний день рабочей недели ожидаются кратковременные дожди, + 6 + 9 ночью, до + 12 днем.

В субботу, 15 октября, в Тюмени похолодает. Ночью столбики термометров покажут + 5 + 6, днем не поднимутся выше + 8 +9. Погода ожидается пасмурной, но без осадков. В воскресенье на тюменскую землю придут дожди — по прогнозам метеорологов дождь будет идти в течение всего дня. Максимальная температура воздуха в этот день составит + 3 + 8.

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