В Тюмени потеплеет до + 15, но ненадолго

В субботу, 15 октября, в Тюмени похолодает. Ночью столбики термометров покажут + 5 + 6, днем не поднимутся выше + 8 +9. Погода ожидается пасмурной, но без осадков. В воскресенье на тюменскую землю придут дожди — по прогнозам метеорологов дождь будет идти в течение всего дня. Максимальная температура воздуха в этот день составит + 3 + 8.