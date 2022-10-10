В Тюмени открыли магазин косметики, проводили на службу военных, дело экс-депутата

Posted 10 октября 2022, 15:53
Published 10 октября 2022, 15:53
Modified 18 октября 2022, 17:30
Updated 18 октября 2022, 17:30
В Тюмени под новым названием открывается магазин косметики Sephora.
Это французская сеть. Sephora прекратила работу в РФ 8 марта, он-лайн заказы тоже не принимались. На данный момент все 88 магазинов «Иль де Ботэ» перешли в собственность Евгению Дроздову (он был генеральным директором филиала Sephora в стране).
Между тем, в соцсетях тюменцы отмечают, что товары Sephora можно сейчас заказать с доставкой через ФРГ.
Стоит отметить, что в конце августа в областной столице открылся магазин дорогой одежды H&M. Торговые точки возобновили работу с целью сбыта имеющихся остатков одежды, но к началу октября они были закрыты.
В центре Тюмени проводили на службу мобилизованных мужчин.
На Центральной площади города 10 октября к 16:00 стали собираться люди. Сотни человек собрались на проводы военнослужащих. Официальная часть мероприятия началась в 17:00. Перед тюменцами выступили Александр Моор и другие официальные лица. Военнослужащих провожали под звуки оркестра, на мероприятии дежурили сотрудники полиции.
Стоит отметить, что в центре областной столицы из-за мероприятия возникла пробка на улице Республики. Уже ближе к 18:20 заторы в Тюмени составили 8 баллов.
Были допрошены свидетели по делу экс-депутата облдумы Черепанова.
Состоялось очередное заседание суда по делу экс-депутата облдумы Александра Черепанова. Его обвиняют в избиении подполковника полиции Вячеслава В. на мероприятии седьмого октября 2020 года. Тогда власти города Тюмени запретили проводить митинг из-за пандемии.
Экс-депутат Александр Черепанов выдвинул идею провести шествие по тротуару от Технопарка до памятника Ленину, однако, был задержан. После произошедшего выяснилось, что подполковник полиции написал заявление о том, что Черепанов его избил. 19 сентября было оглашено обвинительное заключение, на следующий день озвучили материалы дела. Сам потерпевший подполковник полиции на судебных заседаниях не присутствовал. Прокуратура не может обеспечить его явку.
Адвокат отметил, что на следующем судебном заседании состоится допрос свидетеля, который непосредственно участвовал в митинге 7 ноября 2020 года.
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