В Тюмени открыли магазин косметики, проводили на службу военных, дело экс-депутата

Экс-депутат Александр Черепанов выдвинул идею провести шествие по тротуару от Технопарка до памятника Ленину, однако, был задержан. После произошедшего выяснилось, что подполковник полиции написал заявление о том, что Черепанов его избил. 19 сентября было оглашено обвинительное заключение, на следующий день озвучили материалы дела. Сам потерпевший подполковник полиции на судебных заседаниях не присутствовал. Прокуратура не может обеспечить его явку.