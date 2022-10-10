В Тюмени неизвестный сообщил о возможной угрозе в школе на ММС

В школу были направлены сотрудники полиции, кинологи.
«По результатам обследования образовательного учреждения опасных предметов обнаружено не было», отметили в УМВД.
В комментариях под опубликованным постом появилась информация о том, что звонившего «шутника» уже нашли, но в полиции данный факт подтверждать, опровергать и комментировать не стали.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце сентября на редакционную почту одного из региональных СМИ поступало сообщение от неизвестного об угрозе в общеобразовательной школе № 2.