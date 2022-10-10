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В Тюмени неизвестный сообщил о возможной угрозе в школе на ММС

10 октября 06:29
Фото: 1Mi
В Тюмени неизвестный позвонил накануне сотрудникам школы № 45 и сообщил о готовящемся теракте. Информация об этом появилась в сообществе ЧС Тюмень. В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» подтвердили, что в воскресенье в одно из общеобразовательных учреждений поступило сообщение о возможной угрозе.
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Полиция

В школу были направлены сотрудники полиции, кинологи.

«По результатам обследования образовательного учреждения опасных предметов обнаружено не было», отметили в УМВД.

В комментариях под опубликованным постом появилась информация о том, что звонившего «шутника» уже нашли, но в полиции данный факт подтверждать, опровергать и комментировать не стали.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце сентября на редакционную почту одного из региональных СМИ поступало сообщение от неизвестного об угрозе в общеобразовательной школе № 2.

#Новости#Образование#Полиция#Дети#Школьники#УМВД#ЧП#Школы#Безопасность#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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