В Тюмени неизвестный сообщил о возможной угрозе в школе на ММС

В Тюмени неизвестный позвонил накануне сотрудникам школы № 45 и сообщил о готовящемся теракте. Информация об этом появилась в сообществе ЧС Тюмень. В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» подтвердили, что в воскресенье в одно из общеобразовательных учреждений поступило сообщение о возможной угрозе.

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