В Тюмени на объездной дороге грузовик протаранил легковой автомобиль

Инцидент произошел сегодня днём, иномарка пыталась перестроиться в другой ряд. Машину задел крупнотоннажный грузовик, в ДТП пострадали только транспортные средства. Причины аварии выясняются, скорую помощь на место инцидента вызывать не пришлось. У легковушки повреждена левая передняя дверь.
Ранее «Наш город» сообщал, что за прошедшую неделю в Тобольском районе из-за ДТП перевернулись две машины (водители не справились с управлением на федеральной дороге). В авариях пострадали шесть человек, серьёзных инцидентов не произошло.