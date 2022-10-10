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В Тюмени на объездной дороге грузовик протаранил легковой автомобиль

10 октября 12:27
Фото: 1Mi
В Тюмени 10 октября на пересечении улицы Авторемонтной и объездной дороги столкнулись грузовик и легковой автомобиль, сообщают подписчики паблика «Авто Тюмень. ДТП». Серьёзных последствий аварии удалось избежать.
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Тюмень

Инцидент произошел сегодня днём, иномарка пыталась перестроиться в другой ряд. Машину задел крупнотоннажный грузовик, в ДТП пострадали только транспортные средства. Причины аварии выясняются, скорую помощь на место инцидента вызывать не пришлось. У легковушки повреждена левая передняя дверь.

Ранее «Наш город» сообщал, что за прошедшую неделю в Тобольском районе из-за ДТП перевернулись две машины (водители не справились с управлением на федеральной дороге). В авариях пострадали шесть человек, серьёзных инцидентов не произошло.

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#Новости#Грузовики#Объездная дорога#ДТП#ГИБДД#Аварии#Инспекторы гибдд#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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