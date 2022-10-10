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В Тюмень вернулся запах гари

10 октября 03:58
Фото: Скриншот iqair.com
Запах гари вновь вернулся в Тюмень. Смог в областную столицу, вероятнее всего, принес юго-западный ветер из Свердловской области, Тугулымского района и районов юга Тюменской области, где действуют лесные пожары.
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Тюмень

Индекс качества атмосферного воздуха в областной столице составляет 17, сообщает сервис IQAir, Концентрация вредных веществ не превышена. Однако в социальных тюменцы жалуются на удушающий запах дыма.

«Всю неделю ночью дышать нечем в квартире. Одна гарь. А днём все хорошо», отмечают горожане.

На данный момент, по информации департамента лесного комплекса Тюменской области, на территории региона действуют три локализованных лесных пожара. Согласно сервису «Карта пожаров», один очаг возгорания зарегистрирован в Тугулымском районе.

В Свердловской области накануне вечером потушили крупный торфяной пожар, действовавший на протяжении трех недель рядом с деревней Большое Седельниково. Последний очаг ликвидировали в пять часов вечера. Его площадь достигла 35 тысячи квадратных метров, в борьбе с огнем участие принимали порядка сотни человек. На данный момент спасатели ведут проливку территории.

#Новости#Лесные пожары#Дым#Пожары#Воздух#Тюменская область#Смог#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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