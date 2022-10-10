В Тюмень вернулся запах гари

В Свердловской области накануне вечером потушили крупный торфяной пожар, действовавший на протяжении трех недель рядом с деревней Большое Седельниково. Последний очаг ликвидировали в пять часов вечера. Его площадь достигла 35 тысячи квадратных метров, в борьбе с огнем участие принимали порядка сотни человек. На данный момент спасатели ведут проливку территории.