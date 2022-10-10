В ИРИ назвали важные достижения Нижнего Новгорода за 20 лет

На вопросы исследования отвечали участники фокус-групп, сформированных по всей стране. В выборку вошли россияне в возрасте от 18 до 35 лет.
Эксперты АНО «ИРИ» поделились результатами исследования жителей Нижнего Новгорода. Одним из главных событий последних двух десятков лет стало открытие физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Легенда», пишет издание tagilcity.ru.
Этот спортивный объект вмещает в себя два зала, три бассейна, тренажерный зал и помещение для единоборств. В следующем году в городе планируют запустить ФОК, строительство которого началось еще в 2014 году, но было заморожено. В проект вложили порядка 800 миллионов рублей.
Еще одним значимым для горожан достижением стало появление канатной переправы через Волгу. Воздушная дорога проходит между Нижним Новгородом и Бором. По ней можно без пробок попасть из одного района города в другой. При этом у пассажиров есть прекрасная возможность полюбоваться живописными видами. Это единственная в стране и Европе канатная дорога гондольного типа над судоходной рекой. Ее протяженность составляет 861,21 метра. Объект занесен в Книгу рекордов РФ и Европы.
В Нижнем Новгороде завершилась реконструкция Нижне-Волжской набережной. Это одна из наиболее протяженных улиц в историческом центре города, оснащенная дорожками для велосипедистов и пешеходов. Набережная уложена брусчаткой и облагорожена газонами и лестницами. Площадь благоустроенной территории составляет около 90 тысяч квадратных метров.
На Нижне-Волжской набережной установили скульптуру серебристому оленю, ставшему символом города. Памятник создал венгерский скульптор Габор Миклош Жоке. Объект ознаменовал культурный обмен между нашей страной и Венгрией.
К Кубку мира по футболу, который прошел в России в 2018 году, в городе был сооружен стадион «Нижний Новгород». Здесь прошли несколько матчей турнира. В строительство этого спортивного объекта было вложено порядка 18 миллиардов рублей. Теперь стадион стал тренировочной базой для домашнего футбольного клуба российской премьер-лиги «Нижний Новгород». Также здесь организуют массовые мероприятия культурного характера.