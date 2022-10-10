В ИРИ назвали важные достижения Нижнего Новгорода за 20 лет

Еще одним значимым для горожан достижением стало появление канатной переправы через Волгу. Воздушная дорога проходит между Нижним Новгородом и Бором. По ней можно без пробок попасть из одного района города в другой. При этом у пассажиров есть прекрасная возможность полюбоваться живописными видами. Это единственная в стране и Европе канатная дорога гондольного типа над судоходной рекой. Ее протяженность составляет 861,21 метра. Объект занесен в Книгу рекордов РФ и Европы.