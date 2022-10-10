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В двух районах Тюменской области появиятся новые ФАПы

10 октября 11:53
Фото: сайт правительства Тюменской области
Два новых модульных фельдшерско-акушерских пункта строятся для областной больницы № 4 в Ишиме. Один ФАП будет установлен в селе Банниково Абатского района, другой в селе Ершова Ишимского района, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.

В Ишимском районе объект пока только на начальной стадии строительства, то в Абатском — подрядное предприятие уже смонтировало и установило модульное здание. Строительные работы подходят к концу. В ближайшие дни к зданию будут подключены инженерные сети. Останется решить вопрос с благоустройством. Нужно отметить, что для фельдшерско-акушерского пункта уже поступил полный комплект нового, современного медицинского оборудования и мебели.

Медицинский персонал ждет с нетерпением момента, когда переедет в новое здание. До этого медики работали в приспособленном помещении жилого дома, построенного в 1980 году. Обслуживают фельдшеры население двух населенных пунктов- села Банниково и деревни Горки. Это более 700 человек.

Как отметил главный врач областной больницы № 4 (г.Ишим) Вячеслав Афанасьев, строительство фельдшерско-акушерских пунктов — значимый аспект нацпроекта «Здравоохранение».

«Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения модульные здания возводят не только в крупных селах, но и в глубинке. Это действительно важно, поскольку у любого жителя отдаленного села или деревни должна быть возможность получить первичную медпомощь быстро и качественно», — добавил руководитель медучреждения.

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