В двух районах Тюменской области появиятся новые ФАПы

В Ишимском районе объект пока только на начальной стадии строительства, то в Абатском — подрядное предприятие уже смонтировало и установило модульное здание. Строительные работы подходят к концу. В ближайшие дни к зданию будут подключены инженерные сети. Останется решить вопрос с благоустройством. Нужно отметить, что для фельдшерско-акушерского пункта уже поступил полный комплект нового, современного медицинского оборудования и мебели.