В двух районах Тюменской области появиятся новые ФАПы

В Ишимском районе объект пока только на начальной стадии строительства, то в Абатском — подрядное предприятие уже смонтировало и установило модульное здание. Строительные работы подходят к концу. В ближайшие дни к зданию будут подключены инженерные сети. Останется решить вопрос с благоустройством. Нужно отметить, что для фельдшерско-акушерского пункта уже поступил полный комплект нового, современного медицинского оборудования и мебели.
Медицинский персонал ждет с нетерпением момента, когда переедет в новое здание. До этого медики работали в приспособленном помещении жилого дома, построенного в 1980 году. Обслуживают фельдшеры население двух населенных пунктов- села Банниково и деревни Горки. Это более 700 человек.
Как отметил главный врач областной больницы № 4 (г.Ишим) Вячеслав Афанасьев, строительство фельдшерско-акушерских пунктов — значимый аспект нацпроекта «Здравоохранение».
«Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения модульные здания возводят не только в крупных селах, но и в глубинке. Это действительно важно, поскольку у любого жителя отдаленного села или деревни должна быть возможность получить первичную медпомощь быстро и качественно», — добавил руководитель медучреждения.