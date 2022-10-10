Тюменским девятиклассникам рассказали, как открыть технологичный бизнес

Занятия посвящены искусственному интеллекту в стартпах. Стратегический партнёр и разработчик содержания — Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера. Мероприятие ежегодно проводится АНО «Цифровой экономикой», Минцифры России и Минпросвещения России.
«Мы стараемся привлечь внимание детей к сфере искусственного интеллекта. На уроках школьники узнают, какие задачи в бизнесе можно решать посредством технологий компьютерного зрения, обработки естественного языка и аналитики больших данных. Надеемся, что благодаря полученной информации, выпускников школы, планирующих в будущем вести свой бизнес с помощью высоких технологий, будет гораздо больше»,говорит Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.
В ходе «Урока цифры» дети познакомились с понятием «технологические стартапы», на близких ребятам примерах узнали об основных этапах их создания.
«Искусственный интеллект — одно из самых динамично развивающихся технологических направлений. Сегодня он уже применяется в любом виде деятельности, а компетенции в сфере ИИ востребованы во всех отраслях, и в будущем их значение будет только возрастать. Проект „Урок цифры“ позволяет нам вместе с педагогами по всей стране показывать нашим детям, что ИИ — будущее, в котором знание инструментов анализа данных и машинного обучения — это важное преимущество»,пояснил Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.
«Урок цифры» — ежегодная всероссийская акция, которая проводится в партнёрстве с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и Сбером в четвёртый раз. В прошлом году в рамках проекта десятки тысяч педагогов воспользовались материалами и провели занятия «Искусственный интеллект в образовании». «Урок цифры» прошли более 3,5 млн раз школьники с 1-го по 11-й класс, педагоги и родители по всему миру. Проект длился 20 дней и охватил Россию и 127 стран мира.
Справочная информация:
Проект «Урок цифры» реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Занятия на тематических тренажерах проекта проводятся в виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп: учащихся младшей, средней и старшей школы. Методические материалы уроков остаются в доступе на сайте проекта и охватывают широкий круг тематик: алгоритмы, кодирование, командная разработка, безопасность в Интернете, управление проектами, искусственный интеллект, машинное обучение, персональные помощники, сети и облачные технологии, большие данные, беспилотный транспорт, нейросети и коммуникации, приватность в цифровом мире.
Инициаторы «Урока цифры» — Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием. Партнёрами проекта в 2021/22 учебном году выступают «Лаборатория Касперского», Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», фирма «1С», компании Яндекс, VK, Росатом.
Деятельность Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» нацелена на содействие развитию российского образования с учётом вызовов современного мира и на развитие инклюзивной среды. Программы и проекты фонда создают возможности и условия для развития личностного потенциала каждого, навыков XXI века и новых грамотностей в школах России. Фонд также работает над тем, чтобы в России существовала действенная и жизнеспособная система поддержки эффективных практик, которые помогают детям с опытом сиротства и особенностями развития обрести навыки, необходимые для самостоятельной и достойной жизни.