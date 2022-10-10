Тюменским девятиклассникам рассказали, как открыть технологичный бизнес

«Искусственный интеллект — одно из самых динамично развивающихся технологических направлений. Сегодня он уже применяется в любом виде деятельности, а компетенции в сфере ИИ востребованы во всех отраслях, и в будущем их значение будет только возрастать. Проект „Урок цифры“ позволяет нам вместе с педагогами по всей стране показывать нашим детям, что ИИ — будущее, в котором знание инструментов анализа данных и машинного обучения — это важное преимущество»,пояснил Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.