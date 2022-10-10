Тюменские власти потратят на собственную охрану почти 60 млн рублей

Согласно лота № 0167200003422006481, услуги должны быть оказаны в 2023 году. Их общий объем составит 153 366 человеко-часов охраны. Военизированная охрана должна проводиться с использованием боевого ручного стрелкового оружия в 8 административных зданиях Тюмени по адресам: Водопроводная, д. 35; Свердлова, д.5 корп.1; Володарского, д. 45; Малыгина, д. 48; Советская, д. 61; Первомайская, д. 34/1 и Республики, д. 24.
Охрана объектов должна включать в себя организацию постовой охраны. Отдельно подчёркивается, что на работе нельзя будет пользоваться мобильным телефоном для личных нужд.
Ранее «Наш город» сообщал, что в ТРЦ «Колумб» охрана остановила мужчину, который перерезал себе горло.