Тюменские власти купят противопожарную технику на 27,5 млн рублей

В октябре противопожарная служба купит тракторы «Беларус», стоимость закупки составит 27,5 млн рублей. Объявлены торги для закупки снегоболтоходов за 22 млн рублей.
На прошлой неделе прошли торги на покупку вездеходов «на шинах сверхнизкого давления», за 4 машины предложили 31 млн рублей.
Месяц назад «Наш город» сообщал, что в Тюменской области в несколько раз сократилось число лесных пожаров. С января по сентябрь было приобретено 38 единиц спецтехники для борьбы со стихией. Закупка машин и оборудования (в частности прицепов) продолжится до конца года.