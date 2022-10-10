Тюменские власти купят противопожарную технику на 27,5 млн рублей

Месяц назад «Наш город» сообщал, что в Тюменской области в несколько раз сократилось число лесных пожаров. С января по сентябрь было приобретено 38 единиц спецтехники для борьбы со стихией. Закупка машин и оборудования (в частности прицепов) продолжится до конца года.