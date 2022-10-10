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Тюменские власти купят противопожарную технику на 27,5 млн рублей

10 октября 13:40
Фото: 1Mi
В Тюменской области купят спецтехнику для аварийно-спасательных работ. Для этого потребуются вездеходы, тракторы и другие машины. Соответствующие лоты размещены на сайте Госзакупки.

В октябре противопожарная служба купит тракторы «Беларус», стоимость закупки составит 27,5 млн рублей. Объявлены торги для закупки снегоболтоходов за 22 млн рублей.

На прошлой неделе прошли торги на покупку вездеходов «на шинах сверхнизкого давления», за 4 машины предложили 31 млн рублей.

Месяц назад «Наш город» сообщал, что в Тюменской области в несколько раз сократилось число лесных пожаров. С января по сентябрь было приобретено 38 единиц спецтехники для борьбы со стихией. Закупка машин и оборудования (в частности прицепов) продолжится до конца года.

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