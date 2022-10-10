Тюменские студенты с ОВЗ принимают участие в конкурсе студенческих проектов

Этот год стал рекордным по количеству заявок: участие в заочном этапе приняли 756 студентов из разных регионов России, в том числе 384 студента с инвалидностью. В очный тур приглашены 210 человек, из них 109 участников с инвалидностью и ОВЗ. К защите будут представлены 123 конкурсные работы по следующим номинациям:
1. Профессиональный стартап молодежи (10 проектов, предлагающих решение проблемы содействия трудоустройству выпускников вуза с инвалидностью);
2. Исследовательская работа (32 научных статьи с описанием результатов исследования в сфере профессиональной ориентации и трудоустройства людей с инвалидностью);
3. Мое полезное изобретение (18 идей, позволяющих обеспечить независимый образ жизни лицам с инвалидностью и ОВЗ в различных сферах);
4. Социальный проект (33 работы, направленных на повышение уровня инклюзивной культуры в образовании, обществе, на рынке труда);
5. Социальная реклама (30 продуктов по тематике профориентации и содействия трудоустройству выпускников вузов с инвалидностью и ОВЗ, развития инклюзии в сфере образования и трудовой деятельности).
Организаторами конкурса «Профессиональное завтра» выступают Министерство науки и высшего образования РФ, сеть Ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья вузов России, Тюменский государственный университет.
Отметим, мероприятия по поддержке инвалидов, в особенности инвалидов детей и молодых, — это один из приоритетов в деятельности правительства региона, органов исполнительной власти Тюменской области. Поддержка инвалидов носит межведомственный характер. Так, в 2021 году на очередной трехлетний период в регионе утверждена программа комплексного содействия в трудоустройстве молодых лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, помощи в их адаптации, получении профессиональных навыков.