Тюменские студенты с ОВЗ принимают участие в конкурсе студенческих проектов

Этот год стал рекордным по количеству заявок: участие в заочном этапе приняли 756 студентов из разных регионов России, в том числе 384 студента с инвалидностью. В очный тур приглашены 210 человек, из них 109 участников с инвалидностью и ОВЗ. К защите будут представлены 123 конкурсные работы по следующим номинациям: