Тюменские психиатры помогают пациентам сохранить душевное здоровье

В преддверии важной даты для специалистов ОКПБ, мы хотим не просто рассказать о том, что душевное здоровье является наиважнейшим фактором человеческого благосостояния, а хотим донести до общества понимание, что заболевания психического профиля являются таким же заболеванием как, болезнь сердца или любой другой системы, и успешно поддаются лечению. Профилактика психического здоровья так же важна, как и профилактика гриппа или любых других заболеваний.Из года в год специалисты ОКПБ демонстрируют высокие показатели своей работы: за 9 месяцев 2022 года врачи всех подразделений ОКПБ провели 88742 амбулаторных приёмов. В стационаре прошли лечение 3231 взрослых пациента и 307 детей, в дневном стационаре помощь получили 784 взрослый и 382 детей.