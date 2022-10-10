Тюменские психиатры помогают пациентам сохранить душевное здоровье

В рамках Всемирного дня психического здоровья во всех филиалах Областной клинической психиатрической больницы пройдут информационные кампании, не только в стенах стационаров и амбулаторных служб, но и в рамках межведомственных взаимодействий.
«Реалии нашего времени в очередной раз доказывают, что профилактика и лечение психических расстройств не теряют своей актуальности и являются важнейшей составляющей здорового общества. Сегодня психиатрическая служба юга Тюменской области соответствует современным стандартам оказания специализированной медицинской помощи. Выстраиваются новые алгоритмы межведомственного взаимодействия, совершенствуются проекты диспансерного наблюдения, в рамках непрерывного образования специалисты постоянно повышают свою квалификацию. Большая работа проводится в рамках информирования населения по профилактике сохранения психического здоровья», - говорит Евгений Родяшин, главный врач Областной клинической психиатрической больницы.
Специалисты ОКПБ применяют новые методы и инструменты для широкого информирования населения о психическом здоровье, приемах его сохранения и своевременности обращения за медицинской помощью. Информирование граждан о симптомах и лечении депрессии, шизофрении, прочих психических расстройств, а также о том, как их не допустить, о способах укрепления психического здоровья – непрерывный, грамотно выстроенный процесс.
В преддверии важной даты для специалистов ОКПБ, мы хотим не просто рассказать о том, что душевное здоровье является наиважнейшим фактором человеческого благосостояния, а хотим донести до общества понимание, что заболевания психического профиля являются таким же заболеванием как, болезнь сердца или любой другой системы, и успешно поддаются лечению. Профилактика психического здоровья так же важна, как и профилактика гриппа или любых других заболеваний.Из года в год специалисты ОКПБ демонстрируют высокие показатели своей работы: за 9 месяцев 2022 года врачи всех подразделений ОКПБ провели 88742 амбулаторных приёмов. В стационаре прошли лечение 3231 взрослых пациента и 307 детей, в дневном стационаре помощь получили 784 взрослый и 382 детей.