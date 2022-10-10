Тобольскому ученику возместят 212 тысяч рублей за травму на уроке физкультуры

Тобольская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы, сын которой получил травму на уроке физкультуры.
Выяснилось, что в апреле этого года между учениками 4 класса произошел конфликт, который перерос в драку. Учителя в этот момент не было в спортивном зале. Мальчика доставили в Областную больницу № 3, где ему диагностировали закрытый компрессионный перелом грудного позвонка, повлекший причинение вреда здоровью средней тяжести.
Ученик был вынужден лежать в течение первых двух недель, садиться смог только спустя 2 месяца.
Другой ученик, участвовавший в драке был освобожден от уголовной ответственности в связи с не достижением возраста. Учителя физкультуры привлекли к дисциплинарной ответственности.
Межрайонная прокуратура направила в Тобольский городской суд исковое заявление о взыскании со школы и родителей виновника компенсацию морального вреда и расходов на лечение.
Суд обязал руководство школы выплатить компенсацию морального вреда и расходы на лечение в размере 212 тысяч рублей, а с родителей взыскали сумму в размере 91 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал о том, что тоболячка отсудила у «Ленты» 600 тысяч рублей. Такое решение вынес Тобольский городской суд после рассмотрения искового заявления от 59-летней сотрудницы магазина, помощника повара.