Тобольскому ученику возместят 212 тысяч рублей за травму на уроке физкультуры

Выяснилось, что в апреле этого года между учениками 4 класса произошел конфликт, который перерос в драку. Учителя в этот момент не было в спортивном зале. Мальчика доставили в Областную больницу № 3, где ему диагностировали закрытый компрессионный перелом грудного позвонка, повлекший причинение вреда здоровью средней тяжести.