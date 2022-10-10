Telegram-блогеры рассказали об экореформе РЭО в рамках экологической недели

Экологическая неделя направлена на то, чтобы продвигать концепцию осознанного потребления, передает слова главы РЭО Дениса Буцаева телеканал «360». По его словам, инфлюенсеры в Telegram, общая аудитория которых превышает пять миллионов пользователей, в течение недели будут поддерживать кампанию РЭО. Мероприятие направлено на формирование Экономики замкнутого цикла в России.
«Если каждый из них начнет хотя бы сортировать отходы, то это уже существенно приблизит нас к достижению показателей нацпроекта „Экология“ по снижению захоронения отходов на полигонах», — отметил Буцаев.
В рамках этой недели состоялось около 100 экологических мероприятий — субботники, сбор вторсырья, экскурсии на мусороперерабатывающие заводы. Участвовали более 10 тысяч человек, чья работа связана с экологической отраслью.
В поддержке проекта участвовали такие Telegram-каналы, как Беспощадный пиарщик (140 тыс.подписчиков), Небожена (462 тыс.), Барановская (80 тыс.), Сергей Минаев (114 тыс.), Незыгарь (400 тыс.), Ресайкл (50 тыс.), Кристина Потупчик (161 тыс.), Политджойстик (152 тыс.), Артемий Лебедев (360 тыс.), Пул № 3 (259 тыс.), СысоевFM (193 тыс.), YOBAJUR (309 тыс.), Mash (1,65 млн), Двач (660 тыс.). Блогеры изменили названия своих каналов с помощью экологических эмодзи и опубликовали посты о реформе обращения с ТКО с призывом сортировать отходы.
Как написал в своем Telegram-канале дизайнер и блогер Артемий Лебедев, Россия стремится к 2030 году достичь 100% сортировки отходов и снижения захоронения на 50%.
«И вот обсудили результаты и наметить новые цели экологической отрасли на экологическом форуме. Это место, где собрались люди, которые делают реальные дела ради экологии», — написал Лебедев в своем канале.
В Telegram-канале Незыгаря отметили, что на форуме, который состоялся в кампусе СберУниверситета в подмосковной деревне Аносино, собрались представители еще достаточно молодой для страны экологической отрасли, которые обсудили перспективы ее развития.
Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы "Экономика замкнутого цикла".