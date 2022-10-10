Telegram-блогеры рассказали об экореформе РЭО в рамках экологической недели

Экологическая неделя направлена на то, чтобы продвигать концепцию осознанного потребления, передает слова главы РЭО Дениса Буцаева телеканал «360». По его словам, инфлюенсеры в Telegram, общая аудитория которых превышает пять миллионов пользователей, в течение недели будут поддерживать кампанию РЭО. Мероприятие направлено на формирование Экономики замкнутого цикла в России.