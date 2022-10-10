Родственники пытаются отстоять права мобилизованного тюменца со слабым здоровьем

«В 2020 году он был у лора. Во время службы в армии у мужа был либо перелом носа, либо что-то такое. Но в справках этого нет. Азат просил выдать справку о том, что есть проблемы с дыханием, но лор сказал, что у него просто пробка в носу, и справку не дал. Из-за того, что ноздря заложена, муж не может нормально дышать, есть одышка, и физическая активность дается ему сложно»,рассказала женщина «Нашему Городу».