Родственники пытаются отстоять права мобилизованного тюменца со слабым здоровьем

В редакцию обратилась Юлия, жена мобилизованного Азата (имя изменено по просьбе родственников — прим.ред.) Женщина беременна, но вынуждена бороться за своего мужа. Сегодня мужчину уже должны отправить на службу.
«В 2020 году он был у лора. Во время службы в армии у мужа был либо перелом носа, либо что-то такое. Но в справках этого нет. Азат просил выдать справку о том, что есть проблемы с дыханием, но лор сказал, что у него просто пробка в носу, и справку не дал. Из-за того, что ноздря заложена, муж не может нормально дышать, есть одышка, и физическая активность дается ему сложно»,рассказала женщина «Нашему Городу».
Также у мужчины проблемы со зрением — плохо видит правый глаз. Горожанин сдавал на права, но ему и там не хотели выдавать справку. В пункте сбора проявилась еще и изжога. В медсанчасти предлагают только таблетки от изжоги, и отправляют обратно ждать отправки.
«Мы обратились в Вагайскую больницу № 9 за справкой, но там нас послали подальше. Позже нам подсказали, что нужен рапорт на имя начальника воинской части с просьбой отправить на медкомиссию»,добавил дядя Азата.
По словам супруги Юлии, медкомиссию перед мобилизацией тюменец не проходил, и здоровье перед отправкой не проверял. Из-за этого и отсутствия справок у него нет документов, подтверждающих все заболевания.
Для разъяснения ситуации редакция обратилась в Общероссийский народный фронт Тюменской области.
«В подобных ситуациях родственники могут обратиться в ОНФ, чтобы мы занесли данные в систему и отправили их на проверку. Также родственники могут обратиться в военкомат и военную прокуратуру, приложив документы, доказывающие негодность. Копии этих документов должны быть на руках самого мобилизованного»,заверили в организации.
Если мобилизованный находится уже в пункте сбора, то он может обратиться к руководству или в медсанчасть с просьбой провести углубленную военно-врачебную комиссию. При себе ему также необходимо иметь справки от врачей.
Юлия консультировалась со специалистами ОНФ, но её заверили, что заболевания супруга не являются хроническими. Азату предложили написать рапорт, но жена не может до него дозвониться.
На данный момент в системе Общероссийского народного фронта по Тюменской области более 260 обращений, которые сотрудники отрабатывают. За последнее время были решены вопросы по 28 мобилизованным. Родственники связываются с организацией и сообщают, что после проведения врачебной комиссии их родных отпускают. По остальным обращениям работа еще ведется.