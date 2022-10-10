РЭО: Правительство одобрило выпуск зеленых облигаций на сумму 100 млрд рублей

Он сообщил, что в конце 2020 года в компании проверили наличие готовых к финансированию проектов в сфере обращения с ТКО. Тогда их было всего лишь семь на всю страну. К развитию инфраструктуры не было готово не государство. Были не готовы инвесторы, регоператоры и региональные власти. Сегодня все проекты, которые финансируются при помощи зеленых облигаций, — это проекты, простимулированные мерой поддержки РЭО, инициированные регионами, потенциальными инвесторами, среди которых банки, и самим оператором. Сейчас у РЭО уже несколько сотен проектов, которые планируется реализовать при помощи данного инструмента, сообщил Буцаев во время выступления на сессии «Зеленые облигации — ключевой инструмент финансирования инвестпроектов в сфере обращения с отходами». Об этом сообщает ТАСС.