РЭО: Правительство одобрило выпуск зеленых облигаций на сумму 100 млрд рублей

Он сообщил, что в конце 2020 года в компании проверили наличие готовых к финансированию проектов в сфере обращения с ТКО. Тогда их было всего лишь семь на всю страну. К развитию инфраструктуры не было готово не государство. Были не готовы инвесторы, регоператоры и региональные власти. Сегодня все проекты, которые финансируются при помощи зеленых облигаций, — это проекты, простимулированные мерой поддержки РЭО, инициированные регионами, потенциальными инвесторами, среди которых банки, и самим оператором. Сейчас у РЭО уже несколько сотен проектов, которые планируется реализовать при помощи данного инструмента, сообщил Буцаев во время выступления на сессии «Зеленые облигации — ключевой инструмент финансирования инвестпроектов в сфере обращения с отходами». Об этом сообщает ТАСС.
Среди важнейших целей на пути к развитию инфраструктуры сферы обращения с ТКО глава РЭО назвал создание инвестиционной привлекательности отрасли. Инструментом снижения необходимости привлечения денежных средств стало субсидирование ключевой ставки, что, по мнению Буцаева, значительно повысило привлекательность отрасли.
В 2021 году правительство одобрило РЭО выкуп облигационного займа. Через него в 2021 году РЭО удалось профинансировать пять проектов на общую сумму 6,1 миллиарда рублей. В 2022 году ожидается провести финансирование 14 проектов на общую сумму около девяти миллиардов рублей. Также правительство утвердило для РЭО выпуск зеленых облигаций на общую сумму 100 миллиардов рублей. Их размещение будет реализовано в течение 2022 − 2024 годов.
На сессии «Зеленые облигации — ключевой инструмент финансирования инвестпроектов в сфере обращения с отходами» выступили многие специалисты.
Российский экологический форум проводится 10–11 октября 2022 года в Московской области. Организатором мероприятия является Российский экологический оператор. Мероприятие проходит в рамках Российской экологической недели, которая продлится до 16 октября. Идея учредить серию мероприятий экологической направленности принадлежит РЭО. В рамках недели по всей стране пройдут субботники, акции по сбору вторсырья (макулатуры, электроники), экскурсии на заводы по переработке ТКО.