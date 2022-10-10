Преимущества онлайн регистрации компании под ключ без визита в налоговую

Регистрация новой компании — сложный процесс, требующий большого объема юридических знаний. Без помощи профессионалов здесь не обойтись. Однако, даже в этом случае может потребоваться провести достаточно времени в коридорах налоговой, в кабинете бухгалтера и в очереди у нотариуса. В настоящее время от этих проблем избавляет регистрация компании под ключ в банке.
Получение статуса субъекта предпринимательской деятельности в Российской Федерации требует выбора организационно-правовой формы. Специалисты банка в состоянии провести анализ бизнеса и посоветовать наиболее подходящий вариант.
Не менее важен выбор формы налогообложения. Отдавая предпочтение той или иной схеме, важно учитывать не только ее плюсы, но и минусы. Услуга регистрации компании под ключ подразумевает подбор оптимального варианта специалистами.
Подготовка документов — первичный этап, который требует максимального внимания. Специалисты банка действуют по отработанной схеме. Им известны все актуальные шаблоны бумаг, их списки и форматы. Они подготовят все за клиента и отправят в нужные инстанции для регистрации.
Без банка, открывая новую компанию, обойтись невозможно. Каждой организации требуется расчетный счет. Его открытие многие финансовые организации предлагают совместить с регистрацией самого ООО. Это позволяет пользоваться льготными условиями обслуживания, получать грамотную консультационную поддержку и экономить свои ресурсы.
К наиболее популярным услугам банков относятся:
Все действия могут осуществляться онлайн. Для этого потребуется регистрация в личном кабинете. Современные банковские приложения для смартфонов занимают минимум места и отнимают много ресурсов.
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