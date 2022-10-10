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Преимущества онлайн регистрации компании под ключ без визита в налоговую

10 октября 09:08
Фото: 1Mi
Современная регистрация компании под ключ в банке. Какие преимущества получают клиенты во время и после регистрации бизнеса.

Регистрация новой компании — сложный процесс, требующий большого объема юридических знаний. Без помощи профессионалов здесь не обойтись. Однако, даже в этом случае может потребоваться провести достаточно времени в коридорах налоговой, в кабинете бухгалтера и в очереди у нотариуса. В настоящее время от этих проблем избавляет регистрация компании под ключ в банке.

Получение статуса субъекта предпринимательской деятельности в Российской Федерации требует выбора организационно-правовой формы. Специалисты банка в состоянии провести анализ бизнеса и посоветовать наиболее подходящий вариант.

Не менее важен выбор формы налогообложения. Отдавая предпочтение той или иной схеме, важно учитывать не только ее плюсы, но и минусы. Услуга регистрации компании под ключ подразумевает подбор оптимального варианта специалистами.

Подготовка документов — первичный этап, который требует максимального внимания. Специалисты банка действуют по отработанной схеме. Им известны все актуальные шаблоны бумаг, их списки и форматы. Они подготовят все за клиента и отправят в нужные инстанции для регистрации.

Как открыть компанию через банк

Без банка, открывая новую компанию, обойтись невозможно. Каждой организации требуется расчетный счет. Его открытие многие финансовые организации предлагают совместить с регистрацией самого ООО. Это позволяет пользоваться льготными условиями обслуживания, получать грамотную консультационную поддержку и экономить свои ресурсы.

К наиболее популярным услугам банков относятся:

  1. Онлайн-бухгалтерия. Избавляет от необходимости нанимать бухгалтера или пользоваться аутсорсингом. Дает уверенность в том, что все отчетности будут оформлены правильно, сданы в срок;
  2. Эквайринг. Торговый и онлайн экварйинг способствует расширению списка услуг компании, модернизации бизнеса, повышению комфортности работы с клиентами торговых организаций;
  3. Персональный консультант. Помогает точечно решать возникающие проблемы и оперативно находить выход из сложных ситуаций. Это круглосуточная помощь, которая оказывается онлайн или по телефону. Идеальное решение для начинающих предпринимателей.

Все действия могут осуществляться онлайн. Для этого потребуется регистрация в личном кабинете. Современные банковские приложения для смартфонов занимают минимум места и отнимают много ресурсов.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк», ОГРН 1027739642281, лицензия ЦБ РФ № 2673. 23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

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#Новости#Анна Доронина#Общество
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