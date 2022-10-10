Новгородская область вошла в проект ИРИ “20 главных событий России за 20 лет”

Примечательно, что Новгород входит в Союз русских ганзейских городов. В 2009 году Великий Новгород принял у себя международный форум “Ганзейские дни Нового времени”, в котором участвовали делегаты со всей Балтики. А в 2011 году здесь был дан старт истории Русских ганзейских дней, которые теперь проходят каждый год.