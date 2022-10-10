Новгородская область вошла в проект ИРИ “20 главных событий России за 20 лет”

Социологи, журналисты и другие эксперты выясняют, какие события и эпизоды современной истории оказали наибольшее влияние на жизнь молодежи.
Для проведения исследования организованы фокус-группы по всей России, респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.
Сегодня наше внимание сконцентрировано на Новгородской области, где за последние двадцать лет произошло немало важных изменений. Об этом пишет novostivolgograda.ru.
Отмечается, что благодаря появлению Деревяницкого моста через Волхов в 2016 году решилась транспортная проблема Новгорода. Этот мост стал третьей переправой, которая позволила разгрузить новгородские дороги и сократить число пробок. Деревяницкий мост оснастили техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, а именно системой видеонаблюдения. Время, которое водители тратили, чтобы выехать из города в сторону Санкт-Петербурга, значительно сократилось.
Кроме того, жители региона отметили, что за последнее время заметно повысилось качество автомобильных дорог. Сегодня регион активно ремонтирует старые магистрали, проезды внутри муниципалитетов, но при этом строятся и новые дороги.
В завершающей стадии находится ремонт дороги Великий Новгород - Луга - Мойка - Новое Овсино. Уже выполнено порядка 70% из запланированного объема работ. Помимо этого, реконструирована не менее важная трасса Медведь - Батецкий в Батецком и Шимском районах, а также участок дороги Крестцы - Старое Рахино.
Всего в области на текущий год запланировали отремонтировать 77 километров дорог в рамках национального проекта “Безопасные качественные дороги”.
В регионе появляются новые физкультурно-оздоровительные комплексы. В частности, в Великом Новгороде на пересечении улицы Вересова и Колмовской набережной возведен один из таких комплексов. Общая стоимость проекта составила более 126,5 млн рублей.
Также в Новгороде за последние два десятилетия появилось немало новых общественных пространств, среди которых Веряжский парк.
Примечательно, что Новгород входит в Союз русских ганзейских городов. В 2009 году Великий Новгород принял у себя международный форум “Ганзейские дни Нового времени”, в котором участвовали делегаты со всей Балтики. А в 2011 году здесь был дан старт истории Русских ганзейских дней, которые теперь проходят каждый год.