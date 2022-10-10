Наркодилеры перешли на новый уровень: по городу расклеивают яркие стикеры

«Тюменцы сообщают о таких опасных объявлениях расклеенных в городе. В настоящее время информация о наклейках с запретным содержанием, передана в работу специалистам квартальных инспекций каждой городской Службы заказчика по благоустройству. Они должны своевременно выявить подобную „рекламу“ и сделать всё, чтобы она исчезла в кратчайшие сроки», ответили «Нашему городу» в администрации Тюмени.