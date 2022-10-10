Наркодилеры перешли на новый уровень: по городу расклеивают яркие стикеры

Стикеры с QR-кодами дилеры расклеивают в местах повышенной проходимости. Так один из них приклеен к столбу на перекрестке, где пешеходам более минуты приходится ждать зеленого сигнала светофора. Волей-неволей глаз цепляется за цветастый рисунок, который достаточно прямо говорит о сфере деятельности расклейщика.
Но доступ к сайту ограничен на основании ФЗ № 149. Запрет на посещение сайта выдает оператор сотовой связи.
Однако тюменцы, знающие, как получить доступ к запрещенным ресурсам, могу свободно посетить сайт, который является единым для четырех городов России: Новосибирск, Омск, Тюмень и Бердск.
Учитывая, что более широкий ассортимент представлен в Омске и Новосибирске, где-то там скорее всего дислоцируется глава магазина. А в Тюмени вести бизнес он начал сравнительно недавно.
На сайте также можно найти ссылку и на телеграм-канал дилера. В чате, который создан специально для жителей Тюмени, уже более 740 участников.
Участники в переписке делятся впечатлениями от покупки запрещенных веществ у данного продавца. А владельца магазина, называющего себя — «Боб» (с отсылкой на Боба Марли), часто сравнивают с божеством.
Разумеется один человек не может стоять даже за небольшим магазином с наркотиками. А потому в чате регулярно пытаются убедить людей устроится в магазин «закладчиком». Завербовать на такую работу пытаются студентов.
Зная, что многие из них живут небогато, автор «объявлений о работе» рассказывает об «уникальной» возможности получить, якобы, легкий и крупный заработок. Многие подписчики канала выражают заинтересованность этим предложением.
Судя по их фотографиям, ребятам около 20-25 лет.
Игнорируя законы существующие в Российской Федерации, владельцы пишут свои законы, регулирующие поведение и действия закладчиков, которые будут у них работать.
Также у канала есть несколько ботов, помогающим им в работе. А за создание новых они готовы платить своим клиентам. Такая возможность заработка тоже регулярно рекламируется.
Один из ботов продавца наркотиков создан для того, чтобы информировать покупателей о новом адресе сайта, на котором будет вестись торговля в случае блокировки ресурса.
Но, судя по всему, сайт еще ни разу не закрывали.
В городской администрации «Нашему городу» сообщили, что в Тюмени регулярно выявляют и удаляют сомнительную расклейку.
«Тюменцы сообщают о таких опасных объявлениях расклеенных в городе. В настоящее время информация о наклейках с запретным содержанием, передана в работу специалистам квартальных инспекций каждой городской Службы заказчика по благоустройству. Они должны своевременно выявить подобную „рекламу“ и сделать всё, чтобы она исчезла в кратчайшие сроки», ответили «Нашему городу» в администрации Тюмени.
Похожие объявления стремятся отработать незамедлительно, порой инспекторы сами закрашивают или убирают их. Если объявление наклеено на фасад жилого дома или на детской площадке, то удалять его обязаны управляющие организации, если на остановочном комплексе или на опорах освещения — подрядные организации.
«Об этом им быстро напомнит специалист квартальной инспекции. Каждый из них борется с опасной расклейкой ежедневно, с утра следит за порядком, обследуя вверенные имущественные комплексы. Например, за 9 месяцев этого года специалисты отдела квартальной инспекции Центрального административного округа выявили и удалили 121 надпись с рекламой наркотических и психотропных веществ», говорят в администрации города.
Также городские власти советуют сообщать о появлении подобных наклеек и надписей на портал «Тюмень — наш дом», в раздел «Нарушение требований к внешнему виду зданий, сооружений, временных объектов и иных элементов благоустройства».
На заседании комитета Тюменской областной думы по социальной политике было отмечено, что за первый квартал текущего года более чем в два раза увеличилось количество расследованных преступлений, связанных со сбытом наркотиков.
Всего из незаконного оборота было изъято более 49 кг наркотических средств.
В судах Тюменской области регулярно мелькают уголовные дела, заведенные на наркоманов и распространителей запрещенных веществ. Чаще всего они отправляются в тюрьму минимум на 5 лет.
Стоит отметить, что большинство осужденных — это потребители, у которых при обыске нашли тот или иной наркотик. Обычно таких ловят сразу после того, как они поднимают «закладку».
В тюменской областной прокуратуре «Нашему городу» сообщили, что сейчас блокировка подобных ресурсов проходит в до судебном порядке через сайт Роскомнадзора. Любой гражданин может направить в ведомство обращение с жалобой на ресурс, продвигающий незаконную деятельность.