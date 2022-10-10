На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск остановили пьяного 55-летнего водителя

Он выпил пива вечером 9 октября. Утром 10 числа алкотестер показал 0,5 мг.
«На 372-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск сотрудники ГИБДД задержали автомобиль «Тойота Камри», под управлением 55-летнего жителя Нового Уренгоя»сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Сегодня «Наш город» сообщал, что суд вынес приговор пьяному водителя, который катался на болотоходе по дороге Тюмень - Нижняя Тавда. Он поехал в магазин за спиртным по просёлочной дороге. При задержании алкотестер показал 0,7 мг/л.