На строительство дорожной развязки на Мысу из бюджета выделят более миллиарда рублей

Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.
В опубликованном на официальном портале правовой информации документе, указано, что в 2022 году за счет средств инфраструктурного кредита на строительство дорожной развязки выделят 2 миллиарда 316 миллионов рублей, из тюменской казны — 1 миллион 622 тысячи рублей. В 2023 — из бюджета областной столицы привлекут 1 миллиард 32 миллиона рублей, в 2024 — 983 миллиона рублей средств инфраструктурного кредита.
В целом на строительство развязки Мельникайте — Дружбы будет потрачено 9,7 миллиардов рублей, более 8,8 миллиардов из которых — кредитные деньги.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году из областной казны потратят десять миллионов рублей на разработку проектной документации по строительству муниципального приюта для безнадзорных животных. Планируется, что одновременно в нем смогут находиться тысяча собак и кошек.