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На строительство дорожной развязки на Мысу из бюджета выделят более миллиарда рублей

10 октября 04:43
Фото: 1Mi
Более миллиарда рублей выделят из бюджета Тюмени дополнительно на работы по строительству дорожной развязки на улице Мельникайте — Дружбы. Более трех миллиардов трехсот миллионов рублей на возведение развязки привлекут из средств инфраструктурного кредита.

Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

В опубликованном на официальном портале правовой информации документе, указано, что в 2022 году за счет средств инфраструктурного кредита на строительство дорожной развязки выделят 2 миллиарда 316 миллионов рублей, из тюменской казны — 1 миллион 622 тысячи рублей. В 2023 — из бюджета областной столицы привлекут 1 миллиард 32 миллиона рублей, в 2024 — 983 миллиона рублей средств инфраструктурного кредита.

В целом на строительство развязки Мельникайте — Дружбы будет потрачено 9,7 миллиардов рублей, более 8,8 миллиардов из которых — кредитные деньги.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году из областной казны потратят десять миллионов рублей на разработку проектной документации по строительству муниципального приюта для безнадзорных животных. Планируется, что одновременно в нем смогут находиться тысяча собак и кошек.

#Новости#Кредиты#Строительство#Дорожное строительство#Александр Моор#Ул Мельникайте#Бюджет города#Тюменская область#Тюмень#Валентина Бурнашева#Экономика
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