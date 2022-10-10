Мобилизованные сотрудники БСК и их семьи получат 100 тысяч рублей от компании

Руководитель компании отметил, что материальная помощь предусмотрена также для семей мобилизованных, пишут mkset.ru.
Первым делом все призванные сотрудники получат по сто тысяч рублей в качестве единовременной выплаты. Эти средства пойдут в том числе на приобретение рекомендуемого комплекта товаров первой необходимости и экипировку. Также семьям призывников компания назначит ежемесячные пособия в размере тридцати тысяч рублей.
По словам главы БСК, всем мобилизованным сотрудникам предприятия полагается оплачиваемый отпуск до трех дней. Это время, чтобы подготовиться к службе. Один день отпуска предоставляется и их близким – чтобы проводить на службу.
Руководитель предприятия также дал разъяснения в отношении сохранения рабочих мест. За всеми призванными сотрудниками места сохраняются, а их семьи могут рассчитывать на социальные гарантии по коллективному договору.
“Будет работать горячая линия наших юристов, чтобы давать оперативные консультации по волнующим вопросам”, - уточнил Давыдов.
Молодежный совет и профсоюзный комитет БСК по распоряжению руководства организуют работу по оказанию помощи семьям мобилизованных коллег.