nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мобилизованные сотрудники БСК и их семьи получат 100 тысяч рублей от компании

10 октября 13:36
Фото: Медиахолдинг 1MI
Все мобилизованные сотрудники Башкирской содовой компании (БСК) получат финансовую поддержку от предприятия. Об этом рассказал глава БСК Эдуард Давыдов в своих соцсетях.

Руководитель компании отметил, что материальная помощь предусмотрена также для семей мобилизованных, пишут mkset.ru.

Первым делом все призванные сотрудники получат по сто тысяч рублей в качестве единовременной выплаты. Эти средства пойдут в том числе на приобретение рекомендуемого комплекта товаров первой необходимости и экипировку. Также семьям призывников компания назначит ежемесячные пособия в размере тридцати тысяч рублей.

По словам главы БСК, всем мобилизованным сотрудникам предприятия полагается оплачиваемый отпуск до трех дней. Это время, чтобы подготовиться к службе. Один день отпуска предоставляется и их близким – чтобы проводить на службу.

Руководитель предприятия также дал разъяснения в отношении сохранения рабочих мест. За всеми призванными сотрудниками места сохраняются, а их семьи могут рассчитывать на социальные гарантии по коллективному договору.

“Будет работать горячая линия наших юристов, чтобы давать оперативные консультации по волнующим вопросам”, - уточнил Давыдов.

Молодежный совет и профсоюзный комитет БСК по распоряжению руководства организуют работу по оказанию помощи семьям мобилизованных коллег.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25