ИРИ назвал главные события Новосибирской области за 20 лет

В рамках проекта социологи, журналисты и другие эксперты выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. На основные вопросы исследования отвечают участники фокус-групп по всей стране в возрасте от 18 до 35 лет.
В рамках этого исследования его участники должны назвать 15 событий, оказавших максимальное влияние на жизнь всей страны, и пять - на жизнь их региона.
Новосибирская область - большой регион, административный центр которого входит в тройку городов РФ - лидеров по численности населения. На сегодняшний день это крупнейший промышленный и культурный центр России.
В 2010 году в Новосибирске президент РФ Владимир Путин открыл движение по новому автомобильному Бугринскому мосту через реку Обь. Этот мост стал третьей переправой и значительно разгрузил дороги города. Длина шестиполосного скоростного моста составила 5,48 км, из которых 2 км - над водой. В общей сложности на строительство моста было затрачено более чем 17 миллиардов рублей.
Первой скоростной дорогой в Новосибирске стала Ипподромская магистраль - скоростная дорога непрерывного движения. В 2015 году к ней присоединили Каменскую магистраль, в результате получилась Ипподромская улица. Общая длина дороги - около 6,4 тыс м, а пропускная способность - 30 тыс автомобилей в сутки.
В 2005 году в Новосибирске была открыта станция метрополитена “Березовая роща”. При ее проектировании применялись разработки цифровой автоматизированной системы управления, построенной на микропроцессорной технологии.
На улице Дуси Ковальчук открылся первый и единственный за Уралом автомобильный городок для детей, который стал гордостью столицы Сибири. Автогородок представляет собой копию городских дорог.
В Новосибирске появился крытый футбольный манеж “Заря”. Помимо трибун, способных вместить более 3,5 тыс. зрителей, манеж включает помещение для занятий мини-футболом, а также спортзалы для занятий другими видами спорта. Кроме того, здесь имеется конференц-зал на 160 посадочных мест. Большая часть средств на строительство была выделена из федерального бюджета. В общей сложности на строительство объекта было направлено 1 млрд 730 тыс. рублей. В настоящее время манеж приобрел статус межрегионального центра подготовки юных футболистов.