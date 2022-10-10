ИРИ назвал главные события Новосибирской области за 20 лет

В Новосибирске появился крытый футбольный манеж “Заря”. Помимо трибун, способных вместить более 3,5 тыс. зрителей, манеж включает помещение для занятий мини-футболом, а также спортзалы для занятий другими видами спорта. Кроме того, здесь имеется конференц-зал на 160 посадочных мест. Большая часть средств на строительство была выделена из федерального бюджета. В общей сложности на строительство объекта было направлено 1 млрд 730 тыс. рублей. В настоящее время манеж приобрел статус межрегионального центра подготовки юных футболистов.