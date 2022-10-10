Эксперт Полякова прогнозирует увеличение скидок на аренду жилья в Москве и области

С того момента, как президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, заметно увеличилась численность собственников, стремящихся сдать свои квартиры. Спрос на них, между тем, заметно сократился, сообщает NEWS.ru. По словам Поляковой, преференции и дисконты традиционно приходят арендаторам на рынок на фоне падения спроса.
«Поэтому в ближайшей перспективе, если число арендных квартир будет расти, а спрос не увеличится, арендаторам будут предоставлять всевозможные преференции, включая и скидки», — пояснила специалист.
Эксперт по аренде недвижимости федеральной компании «Этажи» Андрей Сердюк заявил, в свою очередь, о том, что жители Московской области стали в последнее время чаще искать арендаторов, и растущая конкуренция является очевидной.
Ставки в аренде жилья будут находиться в ближайшее время под прессингом. По словам аналитика, они вполне могут вернуться скоро к значениям, зафиксированным по состоянию на начало 2022 года.