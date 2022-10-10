Эксперт Полякова прогнозирует увеличение скидок на аренду жилья в Москве и области

С того момента, как президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, заметно увеличилась численность собственников, стремящихся сдать свои квартиры. Спрос на них, между тем, заметно сократился, сообщает NEWS.ru. По словам Поляковой, преференции и дисконты традиционно приходят арендаторам на рынок на фоне падения спроса.