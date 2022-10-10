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Эксперт Полякова прогнозирует увеличение скидок на аренду жилья в Москве и области

10 октября 15:23
Фото: 1Mi
Скидок на аренду объектов жилой недвижимости в Москве и Подмосковье станет в ближайшее время еще больше. Такое мнение выразила эксперт Оксана Полякова, руководящая управлением аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости».

С того момента, как президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, заметно увеличилась численность собственников, стремящихся сдать свои квартиры. Спрос на них, между тем, заметно сократился, сообщает NEWS.ru. По словам Поляковой, преференции и дисконты традиционно приходят арендаторам на рынок на фоне падения спроса.

«Поэтому в ближайшей перспективе, если число арендных квартир будет расти, а спрос не увеличится, арендаторам будут предоставлять всевозможные преференции, включая и скидки», — пояснила специалист.

Эксперт по аренде недвижимости федеральной компании «Этажи» Андрей Сердюк заявил, в свою очередь, о том, что жители Московской области стали в последнее время чаще искать арендаторов, и растущая конкуренция является очевидной.

Ставки в аренде жилья будут находиться в ближайшее время под прессингом. По словам аналитика, они вполне могут вернуться скоро к значениям, зафиксированным по состоянию на начало 2022 года.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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