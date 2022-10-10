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Деревянный дом полностью сгорел недалеко от Тюмени

10 октября 11:58
Фото: МЧС
В Тюменском районе спасатели 9 октября ликвидировали пожар в деревянном доме, сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области. Инцидент произошел в деревне Вилижаны. В ликвидации возгорания участвовали сотрудники 32-го спасательного отряда МЧС.

Дом полностью сгорел, ущерб уточняется.

«Сообщение на диспетчерский пульт поступило в 13 час. 27 минут. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огнем полностью был охвачен частный деревянный дом, обшитый сайдингом, размером 9х11 метров»сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасателям удалось не допустить распространения пламени. В ликвидации пожара привлекли 6 машин МЧС, причины устанавливаются.

Сегодня «Наш город» сообщал, что за последнюю неделю в регионе на пожарах спасли пять человек.

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