Деревянный дом полностью сгорел недалеко от Тюмени

Дом полностью сгорел, ущерб уточняется.
«Сообщение на диспетчерский пульт поступило в 13 час. 27 минут. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огнем полностью был охвачен частный деревянный дом, обшитый сайдингом, размером 9х11 метров»сообщили в пресс-службе МЧС.
Спасателям удалось не допустить распространения пламени. В ликвидации пожара привлекли 6 машин МЧС, причины устанавливаются.
Сегодня «Наш город» сообщал, что за последнюю неделю в регионе на пожарах спасли пять человек.