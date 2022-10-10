Депутаты рассмотрят инициативу тюменцев об установлении границы нового ТОСа

«Радует, что всё большее число тюменцев выражает готовность участвовать в управлении городом. Мы видим, что ТОС сегодня — наиболее понятная и близкая населению форма по решению различных вопросов. Депутаты городской Думы тесно взаимодействуют с органами ТОС, узнавая о чаяниях жителей и оперативно реагируя на их проблемы. В тоже время ТОС — это важная форма коммуникации с гражданами в рамках предстоящей в 2023 году избирательной кампании по выборам депутатов городской Думы восьмого созыва», подчеркнул Евгений Заболотный.