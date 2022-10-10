Были допрошены свидетели по делу экс-депутата облдумы Черепанова

«Мы считаем, что это нарушение. Рассмотрение дела без участия потерпевшего невозможно. Исходя из показаний свидетелей к Волковицкому возникает много вопросов. Нам сообщили, что он находится в служебной командировке в Дагестане. Планируется, что он будет там до декабря», рассказал Руснаков.