Были допрошены свидетели по делу экс-депутата облдумы Черепанова

Напомним, 7 ноября 2020 года было запланировано проведение традиционного шествия, приуроченного ко дню Великой Октябрьской революции. Мероприятие запретил проводить комитет по межнациональным отношениям администрации города Тюмени. Причина отказа — пандемия.
Экс-депутат Александр Черепанов выдвинул идею провести шествие по тротуару от Технопарка до памятника Ленину, однако, был задержан. После произошедшего выяснилось, что подполковник полиции написал заявление о том, что Черепанов его избил. 19 сентября было оглашено обвинительное заключение, на следующий день озвучили материалы дела.
По словам Руснакова, 7 октября состоялось очередное судебное заседание. Были допрошены три свидетеля обвинения, из них два человека являлись участниками митинга, а последний — сотрудником полиции.
«Проводился перекрестный допрос, поскольку показания участников митинга и полицейского сильно отличались. Мой подзащитный уверен в том, что сотрудник полиции намеренно вводит суд в заблуждение. На следующем судебном заседании также допросят сотрудника полиции, который задерживал Черепанова», прокомментировал адвокат.
Павел Руснаков добавил, что сам потерпевший подполковник полиции на судебных заседаниях не присутствовал. Прокуратура не может обеспечить его явку.
«Мы считаем, что это нарушение. Рассмотрение дела без участия потерпевшего невозможно. Исходя из показаний свидетелей к Волковицкому возникает много вопросов. Нам сообщили, что он находится в служебной командировке в Дагестане. Планируется, что он будет там до декабря», рассказал Руснаков.
Адвокат отметил, что на следующем судебном заседании состоится допрос свидетеля, который непосредственно участвовал в митинге 7 ноября 2020 года.
Ранее «Наш город» писал о том, что прошли два судебных заседания по делу бывшего депутата Тюменской областной Думы Александра Черепанова.