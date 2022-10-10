Блогер-миллионник в своем фильме про Донбасс показал фото погибшей Насти Муравьевой

Из видеоролика следует, что тюменка оказалась в числе детей, погибших на Донбассе после обстрелов ВСУ. Кадр, на котором демонстрируется стихийный мемориал, запечатлен на видео после слов о том, что действия ВСУ «не похожи на военные действия против оккупантов и больше напоминают теракты, особенно когда ВСУ бьют по детским площадкам» (тайм-код: 1:03:06).