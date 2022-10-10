Блогер-миллионник в своем фильме про Донбасс показал фото погибшей Насти Муравьевой

Из видеоролика следует, что тюменка оказалась в числе детей, погибших на Донбассе после обстрелов ВСУ. Кадр, на котором демонстрируется стихийный мемориал, запечатлен на видео после слов о том, что действия ВСУ «не похожи на военные действия против оккупантов и больше напоминают теракты, особенно когда ВСУ бьют по детским площадкам» (тайм-код: 1:03:06).
По какой причине Стас Васильев использовал в видеоролике фотографию погибшей тюменской школьницы — неизвестно. Еще больше вопросов вызывает данный факт учитывая то, что для съемок документалки он лично ездил на Донбасс и даже посетил Аллею ангелов.
Ранее «Наш Город» писал, что 8-летняя Настя Муравьева была убита 30 июня 2021 года. В начале августа тело девочки обнаружили на берегу водоема в районе Лесобазы. В убийстве ребенка обвинение предъявили Виталию Бережному. На данный момент рассмотрение уголовного дела продолжается. На минувшей неделе стало известно о том, что документы по делу Бережного отправили в Верховный суд.