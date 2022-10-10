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Банки не предоставили услугу самозапрета на кредиты с 1 октября

10 октября 10:05
Фото: pixabay.com
Российские банки не спешат устанавливать услугу противодействия переводов без согласия клиента, которую анонсировал Центробанк с 1 октября текущего года.

Как передают «Известия», лидер проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала, что с 1 октября волонтеры «Мошеловки» обращались с просьбой установить услугу самозапрета на займы в крупнейшие банки РФ. В их числе «Сбер», ВТБ, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Совкомбанк и «Открытие».

Однако, по словам Лазаревой, сотрудники организаций не понимали, о какой услуге идет речь и в лучшем случае предлагали подключить бесплатную опцию лимит по сумме перевода. Эта опция существует давно и от мошенников не спасает, добавила Евгения Лазарева.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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