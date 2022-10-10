Банки не предоставили услугу самозапрета на кредиты с 1 октября

Однако, по словам Лазаревой, сотрудники организаций не понимали, о какой услуге идет речь и в лучшем случае предлагали подключить бесплатную опцию лимит по сумме перевода. Эта опция существует давно и от мошенников не спасает, добавила Евгения Лазарева.