Взрыв на Крымском мосту СК РФ признал терактом: действовала группа террористов

Сегодня, 9 октября, президент страны провел встречу с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Результатом расследования на Крымском мосту стало возбуждение уголовного дела по части второй статьи 205 «Терроризм».
По словам Бастрыкина, с участием специалистов взрывного дела и криминалистов было осмотрено место происшествия, сделаны предварительные обоснованные выводы.
«Допрошено много свидетелей, очевидцев, начаты и в значительной степени завершены специальные экспертные исследования — это взрывотехническая экспертиза, генетическая, криминалистическая. Даны соответствующие поручения о проведении оперативно-разыскной деятельности органам ФСБ, МВД России», прокомментировал Бастрыкин.
Он также добавил, что был установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв. Это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край. Также установили подозреваемых перевозчиков, которые участвовали в организации движения грузовика. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт, и людей, которые действуют на территории Российской Федерации.
Ранее «Наш город» писал о том, что работники компании «Мостострой-11» готовятся к командировке в Крым. По словам инсайдеров, к поездке готовят специалистов, которые занимались работами по проектированию и монтажу конструкций Крымского моста. Вероятнее всего, в Керчи они займутся вопросами восстановления моста после взрыва.