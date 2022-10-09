Взрыв на Крымском мосту СК РФ признал терактом: действовала группа террористов

Он также добавил, что был установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв. Это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край. Также установили подозреваемых перевозчиков, которые участвовали в организации движения грузовика. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт, и людей, которые действуют на территории Российской Федерации.