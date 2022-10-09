Вагайский пчеловод отправил на передовую бойцам мед

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на базе на военном полигоне в районе озера Андреевское проходят учения мобилизованных тюменцев. Военных учат пользоваться оружием — от автомата до гранатомета в том числе в ночное время суток, управлять беспилотниками и т. д.