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Вагайский пчеловод отправил на передовую бойцам мед

9 октября 12:36
Фото: Информационный центр Правительства ТО
Группу мобилизованных жителей Вагайского района проводили на этой неделе в муниципалитете. Бойцы отправились проходить учебу. В торжественной церемонии участие принял заместитель главы Вагайского района Александр Сафрыгин.

«Непростые задачи сегодня стоят перед вами. Уверен, что вы с честью выполните свой гражданский и воинский долг и вернетесь на родную землю», отметил Александр Сафрыгин.

Проводить бойцов пришли их семьи, друзья и неравнодушные жители муниципалитета. Житель поселка Заречный Алексей Огорелков, занимающийся пчеловодством, прибыл в военкомат с особой миссией — вручить военным мед. Кроме того, через администрацию района полезную сладость он отправил на передовую бойцам.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на базе на военном полигоне в районе озера Андреевское проходят учения мобилизованных тюменцев. Военных учат пользоваться оружием — от автомата до гранатомета в том числе в ночное время суток, управлять беспилотниками и т. д.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Всего планируют призвать порядка трех сотен тысяч жителей страны.

#Новости#Помощь#Военнослужащие#Военные#Вагайский район#Тюменская область#Учения#Частичная мобилизация#Валентина Бурнашева#Общество
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