Вагайский пчеловод отправил на передовую бойцам мед

«Непростые задачи сегодня стоят перед вами. Уверен, что вы с честью выполните свой гражданский и воинский долг и вернетесь на родную землю», отметил Александр Сафрыгин.
Проводить бойцов пришли их семьи, друзья и неравнодушные жители муниципалитета. Житель поселка Заречный Алексей Огорелков, занимающийся пчеловодством, прибыл в военкомат с особой миссией — вручить военным мед. Кроме того, через администрацию района полезную сладость он отправил на передовую бойцам.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на базе на военном полигоне в районе озера Андреевское проходят учения мобилизованных тюменцев. Военных учат пользоваться оружием — от автомата до гранатомета в том числе в ночное время суток, управлять беспилотниками и т. д.
Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Всего планируют призвать порядка трех сотен тысяч жителей страны.