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В Тюменской области на «Колесе обозрения» столкнулись две пассажирские кабинки

9 октября 10:46
Фото: 1Mi
В ишимском парке развлечений на аттракционе «Колесо обозрения» во время проката столкнулись две пассажирские кабинки. К счастью, на период происшествия они были пустые — никто не пострадал. Инцидент произошел накануне, сообщили очевидцы в сообществе Ишим пере Подслушано.

«Единственный аттракцион, на котором можно было вместе с детьми прокатиться, с хорошим видом. После этого случая большая часть города даже после ремонта побоится на нем кататься», написала Кристина К.

В комментариях под опубликованным постом жители Ишима отметили, что состояние аттракциона «Колесо обозрения» уже давно оставляет желать лучшего. По словам горожан, колесо не обслуживается должным образом, поэтому его безопасность крайне слабая.

Ранее инцидент на аналогичном аттракционе был зарегистрирован в Анапе. В конце августа из-за сбоя в работе аттракциона произошла его остановка на пять минут. В этот момент в кабинах находились люди. Никто не пострадал.

#Новости#Аттракционы#Инцидент#Колесо обозрения#Парк#Ишим#Тюменская область#Безопасность#Валентина Бурнашева#Общество
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