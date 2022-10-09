В Тюмени школьники играли в футбол на автодороге

«Вчера в 20:00 на Широтной трое подростков 11 — 15 лет играли в футбол прямо на. Два мальчика пинали мяч третьему прямо через дорогу во время движения машин, выбегали на проезжую часть. Когда я подошла к ним и сказала немедленно прекратить безобразие, они просто отошли и продолжили игру. Куда смотрят родители?» написала тюменка в сообществе ЧС Тюмень.
В комментариях под постом подписчики сообщества отметили, что данный случай уже не первый в Тюмени. Такие же игры на дороге несколько дней назад подростки устраивали на Московском тракте.
«А потом водитель, который окажется там не в нужный момент будет виноват», посетовали горожане.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале сентября в микрорайоне Антипино школьники затеяли забеги между двигающимися автомобилями. При этом на замечания водителей подростки не реагировали.