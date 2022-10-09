nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени школьники играли в футбол на автодороге

9 октября 05:03
Фото: 1Mi
Игру в футбол прямо на проезжей части устроили накануне на улице Широтной тюменские подростки. По словам очевидцев, дети бегали с мячом на дороге во время движения автомобилей.

«Вчера в 20:00 на Широтной трое подростков 11 — 15 лет играли в футбол прямо на. Два мальчика пинали мяч третьему прямо через дорогу во время движения машин, выбегали на проезжую часть. Когда я подошла к ним и сказала немедленно прекратить безобразие, они просто отошли и продолжили игру. Куда смотрят родители?» написала тюменка в сообществе ЧС Тюмень.

В комментариях под постом подписчики сообщества отметили, что данный случай уже не первый в Тюмени. Такие же игры на дороге несколько дней назад подростки устраивали на Московском тракте.

«А потом водитель, который окажется там не в нужный момент будет виноват», посетовали горожане.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале сентября в микрорайоне Антипино школьники затеяли забеги между двигающимися автомобилями. При этом на замечания водителей подростки не реагировали.

#Новости#Автомобили#Инцидент#Безопасность на дорогах#Игры#Подростки#Дети#Дорога#Родители#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25