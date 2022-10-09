В Тюмени школьники играли в футбол на автодороге

«Вчера в 20:00 на Широтной трое подростков 11 — 15 лет играли в футбол прямо на. Два мальчика пинали мяч третьему прямо через дорогу во время движения машин, выбегали на проезжую часть. Когда я подошла к ним и сказала немедленно прекратить безобразие, они просто отошли и продолжили игру. Куда смотрят родители?» написала тюменка в сообществе ЧС Тюмень.