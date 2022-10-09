В Тюмени на следующей неделе потеплеет до + 15

В понедельник, 10 октября, в областной столице потеплеет. В темное время суток температура воздуха составит + 7 + 9, в дневные часы + 13 + 15. При этом ожидается малооблачная погода, но к вечеру вероятны осадки в виде дождя.
Утро вторника в Тюмени начнется с небольшого дождя, после чего из-за туч выглянет яркое солнце. В ночные часы ожидается + 9 + 11, днем до + 12 + 13.
В среду и четверг, 12 и 13 октября, ожидается пасмурная, но теплая погода. + 6 + 9 в темное время суток и + 12 + 14 в дневные часы.