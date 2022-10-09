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В Тюмени на следующей неделе потеплеет до + 15

9 октября 03:07
Фото: 1Mi
Облачная с прояснениями погода ожидается в Тюмени в воскресенье. В ночные часы столбики термометров покажут + 5 + 8, днем воздух прогреется до + 10 + 11. Будет дуть западный ветер с переходом на юго-западный со скоростью 3,3 — 4,1 метров в секунду.
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Тюмень

В понедельник, 10 октября, в областной столице потеплеет. В темное время суток температура воздуха составит + 7 + 9, в дневные часы + 13 + 15. При этом ожидается малооблачная погода, но к вечеру вероятны осадки в виде дождя.

Утро вторника в Тюмени начнется с небольшого дождя, после чего из-за туч выглянет яркое солнце. В ночные часы ожидается + 9 + 11, днем до + 12 + 13.

В среду и четверг, 12 и 13 октября, ожидается пасмурная, но теплая погода. + 6 + 9 в темное время суток и + 12 + 14 в дневные часы.

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