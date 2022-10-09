В Тюмени на следующей неделе потеплеет до + 15

Облачная с прояснениями погода ожидается в Тюмени в воскресенье. В ночные часы столбики термометров покажут + 5 + 8, днем воздух прогреется до + 10 + 11. Будет дуть западный ветер с переходом на юго-западный со скоростью 3,3 — 4,1 метров в секунду.

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