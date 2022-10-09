В ставропольском университете разрабатывают новый принцип работы группы роботов

«Роевым интеллектом» называется коллективное поведение однородных объектов, взаимодействующих друг с другом при выполнении каких-либо функций.
Децентрализованное управление системой, в которую входят несколько роботов, осуществляется по типу пчелиного роя, что позволяет эффективно использовать самоорганизующуюся коллективную работу всех элементов данной системы. Об этом пишет newstracker.ru.
Автоматизированные системы, как правило, управляются через единый центр. Такой метод управления характеризуется высоким уровнем уязвимости, ведь, потеряв связь с центром, роботы утрачивают способность эффективно работать. Ученые множества стран давно пытаются изобрести другой принцип функционирования системы роевого интеллекта — самоорганизующейся команды, состоящей из множества агентов.
По словам Владимира Антонова, доцента кафедры компьютерной безопасности Института цифрового развития СКФУ, кандидата технических наук, самоорганизующиеся системы необходимы, так как их эффективность в сравнении с иерархическими — намного выше. Ученый рассказал, что проект нацелен на оптимизацию взаимодействия агентов-роботов в кооперации, автономности, самоорганизации и концепции роевого интеллекта.
Владимир Антонов уверен, что во всем мире не было создано ни одного примера полностью децентрализованного автономного роя. Ученые сначала доведут новый принцип взаимодействия однородных роботов до прототипа, а затем приступят к созданию готового образца.
Дмитрий Беспалов, ректор СКФУ, назвал основную цель научных разработок: применить на практике и довести до совершенства технологию, внедрить ее в промышленное производство. Он считает, что национальные задачи технологического суверенитета Российской Федерации могут быть решены при помощи данной технологии.
Математически и на уровне имитационного моделирования уже доказана эффективность решения, предложенного Антоновым. В сентябре 2022 года на 33-й международной научно-технической конференции «Экстремальная робототехника» в г. Санкт-Петербурге ученый представил доклад по данной теме.
Эксперт СКФУ уверяет, что по завершении прикладного этапа исследований рой, состоящий из дронов, можно будет применять в сферах, где необходим анализ географически привязанных факторов. К примеру, они будут незаменимы в зонах радиационного или химического заражения, а также будут способствовать развитию сельскохозяйственной отрасли за счет быстрого проведения анализа посевов. Рой беспилотников поможет и при оценке угрозы распространения природных возгораний, а также сможет стать частью прочих важных государственных проектов.