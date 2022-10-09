В ставропольском университете разрабатывают новый принцип работы группы роботов

Эксперт СКФУ уверяет, что по завершении прикладного этапа исследований рой, состоящий из дронов, можно будет применять в сферах, где необходим анализ географически привязанных факторов. К примеру, они будут незаменимы в зонах радиационного или химического заражения, а также будут способствовать развитию сельскохозяйственной отрасли за счет быстрого проведения анализа посевов. Рой беспилотников поможет и при оценке угрозы распространения природных возгораний, а также сможет стать частью прочих важных государственных проектов.